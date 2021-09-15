"На кордоні стояли танки, але було спокійно". Як "Шахтар" грав проти "Шерифа" в 2003 році

15 вересня донецький "Шахтар" починає свій шлях у груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/2022. Першим суперником для віце-чемпіона України буде молдавський "Шериф". Фокус згадує про першу зустріч цих команд, яка відбулася в Тирасполі 30 липня 2003 року.

Тренер-легіонер ФК "Шахтар": Бернд Шустер і великі амбіції

[ + – ] Бернд Шустер і Рінат Ахметов Фото: ФК Шахтар

Літо 2003-го для "Шахтаря" ознаменувався приходом нового головного тренера. Досвід із Невіо Скалою, який привів "гірників" до першого чемпіонства в Україні, був визнаний вдалим — і в Донецьк знову їхав тренер-легіонер. Німець Бернд Шустер мав серйозний послужний список як гравець: він виступав за "Реал", "Барселону", "Атлетіко" і "Баєр", а разом зі збірною ФРН став чемпіоном Європи в 1980 році. Від Шустера чекали якісних змін і результату: як на внутрішній, так і на міжнародній арені.

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"Німецька дисципліна і родзинка іспанського футболу — це той симбіоз, який потрібен футбольному клубу "Шахтар". Саме тому я зупинився на цій кандидатурі. Крім того, поєднання "амбіційний клуб — амбітна особистість" — це те, що може привести нас до успіху", — так тоді прокоментував це призначення в ефірі телеканалу "Україна" президент "Шахтаря" Рінат Ахметов.

Шустеру потрібно було боротися за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Першим суперником на його шляху був молдавський "Шериф".

[ + – ] Новачки Шахтаря в літнє міжсезоння-2003 Фото: ФК Шахтар

Влітку того року донецький клуб помітно оновив склад, підписавши низку новачків із сусіднього зарубіжжя. Гравцями донецької команди стали Даріо Срна, Резван Рац, Звонимир Вукич, Флавіус Стойкан і Стипе Плетикоса. Крім них "Шахтар" підсилився ще й Сергієм Закарлюкою. Шустер отримав відмінний набір гравців і вирушив у єврокубковий похід.

"Шериф" і Придністров'я: як це було в 2003-му

"Шахтар" починав свій шлях у Лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду (всього їх було три). У суперники дістався молдавський "Шериф" і здавалося, що "Шахтар" у цій дуелі буде в ранзі фаворита. Матч у Тирасполі відбувся 30 липня 2003 року.

[ + – ] Олексій Бєлік у матчі проти "Шерифа" Фото: Сергій Ваганов

Щоб зрозуміти психологічний стан гравців, які вирушили в Придністров'я, Фокус звернувся до двох футболістів із тодішнього складу "Шахтаря": Андрій Воробей та Олексій Бєлік поділилися своїми спогадами про матч "Шериф" — "Шахтар".

Німецька дисципліна і родзинка іспанського футболу — це той симбіоз, який був потрібен ФК "Шахтар"

"Це були перші кроки "Шахтаря" в тій Лізі чемпіонів. Усе тільки починалося. Зрозуміло, що були переживання, недосвідченість, тиск від можливості потрапити у великий турнір. Все на нас позначалося, тому й рахунок такий — 0:0. Усі ці фактори тоді зіграли свою роль у першому матчі. Я погано пам'ятаю події тієї гри, але ми володіли ініціативою, у нас були моменти, ось тільки забити не вдалося, — розповідає Олексій Бєлік. Й уточнює: — у матчі-відповіді ми виграли".

"Дорогу туди взагалі не пам'ятаю, — продовжує спортсмен. — Єдине, що запам'яталося — у "Шерифа" тоді був новий стадіон, побудований за європейськими параметрами. Атмосфера на стадіоні була дуже гарною. Для нас це був звичайний виїзд, який супроводжувався хвилюванням за результат".

У тому матчі Бєлік відіграв 62 хвилини, після чого його замінив Брандау. Його партнер по атаці Андрій Воробей провів на полі більше часу — на 75-й хвилині замість нього вийшов новачок Даріо Срна.

[ + – ] Андрій Воробей у матчі проти "Шерифа" Фото: Сергій Ваганов

Андрій Воробей згадує, що дорогою в Придністров'я траплялися не найприємніші речі. Але спогади власне про гру в нього дещо інші.

"Пам'ятаю, що гра була рівна й у нас особливої переваги не було. Чи то ми не налаштувалися, чи то думали, що ми набагато сильніші за них, але зіграли 0:0.

У 2003-му в Придністров'ї було все точно так само, як сьогодні. Ми заїжджали туди, там стояли танки, були блок-пости. Зрозуміло, що ніякої стрілянини не було, але цей антураж насторожував. На щастя, жодних казусів не було. У "Шерифа" був класний стадіон і нова база. Я б не сказав, що це прямо "вау", але для регіону це дуже хороший рівень інфраструктури", — розповів Фокусу екснападник "Шахтаря".

Склад "Шахтаря" на матч із "Шерифом"

Плетикоса — Гай, Пажин, Попов, Рац — Тимощук, Левандовський, Закарлюка, Вукич (Пуканич, 82) — Воробей А. (Срна, 75), Бєлік (Брандау, 62).

На просторах YouTube можна знайти ось такий репортаж про той матч:

[ + – ] Шериф — Шахтар — 0:0 (2003)

Матч "Шериф" — "Шахтар" Донецьк: прогноз експертів

Потрапляння "Шерифа" в груповий етап Ліги чемпіонів — заслуга не тільки гравців і керівництва, а й тренерського штабу, який очолює українець Юрій Вернидуб. 55-річний фахівець очолив команду в грудні 2020 року, виграв чемпіонат Молдови та національний Кубок, а також пройшов усі чотири раунди кваліфікації і вивів "Шериф" у груповий етап Ліги чемпіонів.

В Україні Вернидуб добре відомий за роботою у луганській "Зорі": цю команду він тренував 8 років, вигравав із нею бронзові медалі УПЛ, а також неодноразово грав у груповому етапі Ліги Європи.

Андрій Воробей, колишній нападник "Шахтаря", вважає, що левова частка в успіхах "Шерифа" полягає саме в роботі Вернидуба.

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"Вернидуб є тренером дуже хорошого рівня. Він підібрав із легіонерів колектив, який готовий вирішувати найвищі завдання не тільки на внутрішній арені, але й на міжнародній. Спеціально під тренера запрошувалися футболісти, здатні грати в Лізі чемпіонів. Я б не ставився до "Шерифа" з якоюсь легкістю або недооцінкою. Це дуже сильний колектив і я думаю, що нікому не буде легко, особливо в них вдома", — розповів Воробей Фокусу.

[ + – ] Юрій Вернидуб за 9 місяців виграв чемпіонат Молдови і вивів "Шериф" у Лігу чемпіонів Фото: ФК "Шериф"

У складі команди гравців із молдавським громадянством дійсно небагато — всього 8. А серед численних легіонерів можна знайти й українця — Андрій Блізніченко в Україні виступав за "Дніпро", потім їхав у Туреччину, але знайшов свій клуб у Молдові. На думку екснападника "Шахтаря" Олексія Бєліка, різноманіття футболістів молдавського клубу дозволяє їм легко перемикатися з однієї моделі гри на іншу, від агресивно-атакувальної до обережної в обороні.

"Насамперед, "Шахтар" повинен показати свій стиль гри і дотримуватися його. Зрозуміло, що команда суперника також умовно є молдавською. У "Шахтарі" багато легіонерів, а в "Шерифі" їх ще більше. Я подивився склад, там практично немає молдаван. Мені вдалося подивитися відеоогляди матчів "Шерифа" і я зробив висновок, що це — досить агресивна команда, може зіграти по-різному, як активно в атаці, так і відійти в оборону. "Шахтар" спробує забрати м'яч під контроль і потихеньку нав'язати ініціативу. Головне — забити, щоб було легше діяти в своєму ключі", — розповів Фокусу експерт.

Де дивитися матч "Шериф" — "Шахтар"