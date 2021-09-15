"На кордоні стояли танки, але було спокійно". Як "Шахтар" грав проти "Шерифа" в 2003 році
15 вересня донецький "Шахтар" починає свій шлях у груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/2022. Першим суперником для віце-чемпіона України буде молдавський "Шериф". Фокус згадує про першу зустріч цих команд, яка відбулася в Тирасполі 30 липня 2003 року.
Тренер-легіонер ФК "Шахтар": Бернд Шустер і великі амбіції
Літо 2003-го для "Шахтаря" ознаменувався приходом нового головного тренера. Досвід із Невіо Скалою, який привів "гірників" до першого чемпіонства в Україні, був визнаний вдалим — і в Донецьк знову їхав тренер-легіонер. Німець Бернд Шустер мав серйозний послужний список як гравець: він виступав за "Реал", "Барселону", "Атлетіко" і "Баєр", а разом зі збірною ФРН став чемпіоном Європи в 1980 році. Від Шустера чекали якісних змін і результату: як на внутрішній, так і на міжнародній арені.
"Німецька дисципліна і родзинка іспанського футболу — це той симбіоз, який потрібен футбольному клубу "Шахтар". Саме тому я зупинився на цій кандидатурі. Крім того, поєднання "амбіційний клуб — амбітна особистість" — це те, що може привести нас до успіху", — так тоді прокоментував це призначення в ефірі телеканалу "Україна" президент "Шахтаря" Рінат Ахметов.
Шустеру потрібно було боротися за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Першим суперником на його шляху був молдавський "Шериф".
Влітку того року донецький клуб помітно оновив склад, підписавши низку новачків із сусіднього зарубіжжя. Гравцями донецької команди стали Даріо Срна, Резван Рац, Звонимир Вукич, Флавіус Стойкан і Стипе Плетикоса. Крім них "Шахтар" підсилився ще й Сергієм Закарлюкою. Шустер отримав відмінний набір гравців і вирушив у єврокубковий похід.
"Шериф" і Придністров'я: як це було в 2003-му
"Шахтар" починав свій шлях у Лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду (всього їх було три). У суперники дістався молдавський "Шериф" і здавалося, що "Шахтар" у цій дуелі буде в ранзі фаворита. Матч у Тирасполі відбувся 30 липня 2003 року.
Щоб зрозуміти психологічний стан гравців, які вирушили в Придністров'я, Фокус звернувся до двох футболістів із тодішнього складу "Шахтаря": Андрій Воробей та Олексій Бєлік поділилися своїми спогадами про матч "Шериф" — "Шахтар".
Німецька дисципліна і родзинка іспанського футболу — це той симбіоз, який був потрібен ФК "Шахтар"
"Це були перші кроки "Шахтаря" в тій Лізі чемпіонів. Усе тільки починалося. Зрозуміло, що були переживання, недосвідченість, тиск від можливості потрапити у великий турнір. Все на нас позначалося, тому й рахунок такий — 0:0. Усі ці фактори тоді зіграли свою роль у першому матчі. Я погано пам'ятаю події тієї гри, але ми володіли ініціативою, у нас були моменти, ось тільки забити не вдалося, — розповідає Олексій Бєлік. Й уточнює: — у матчі-відповіді ми виграли".
"Дорогу туди взагалі не пам'ятаю, — продовжує спортсмен. — Єдине, що запам'яталося — у "Шерифа" тоді був новий стадіон, побудований за європейськими параметрами. Атмосфера на стадіоні була дуже гарною. Для нас це був звичайний виїзд, який супроводжувався хвилюванням за результат".
У тому матчі Бєлік відіграв 62 хвилини, після чого його замінив Брандау. Його партнер по атаці Андрій Воробей провів на полі більше часу — на 75-й хвилині замість нього вийшов новачок Даріо Срна.
Андрій Воробей згадує, що дорогою в Придністров'я траплялися не найприємніші речі. Але спогади власне про гру в нього дещо інші.
"Пам'ятаю, що гра була рівна й у нас особливої переваги не було. Чи то ми не налаштувалися, чи то думали, що ми набагато сильніші за них, але зіграли 0:0.
У 2003-му в Придністров'ї було все точно так само, як сьогодні. Ми заїжджали туди, там стояли танки, були блок-пости. Зрозуміло, що ніякої стрілянини не було, але цей антураж насторожував. На щастя, жодних казусів не було. У "Шерифа" був класний стадіон і нова база. Я б не сказав, що це прямо "вау", але для регіону це дуже хороший рівень інфраструктури", — розповів Фокусу екснападник "Шахтаря".
Склад "Шахтаря" на матч із "Шерифом"
- Плетикоса — Гай, Пажин, Попов, Рац — Тимощук, Левандовський, Закарлюка, Вукич (Пуканич, 82) — Воробей А. (Срна, 75), Бєлік (Брандау, 62).
На просторах YouTube можна знайти ось такий репортаж про той матч:
Матч "Шериф" — "Шахтар" Донецьк: прогноз експертів
Потрапляння "Шерифа" в груповий етап Ліги чемпіонів — заслуга не тільки гравців і керівництва, а й тренерського штабу, який очолює українець Юрій Вернидуб. 55-річний фахівець очолив команду в грудні 2020 року, виграв чемпіонат Молдови та національний Кубок, а також пройшов усі чотири раунди кваліфікації і вивів "Шериф" у груповий етап Ліги чемпіонів.
В Україні Вернидуб добре відомий за роботою у луганській "Зорі": цю команду він тренував 8 років, вигравав із нею бронзові медалі УПЛ, а також неодноразово грав у груповому етапі Ліги Європи.
Андрій Воробей, колишній нападник "Шахтаря", вважає, що левова частка в успіхах "Шерифа" полягає саме в роботі Вернидуба.Важливо
"Вернидуб є тренером дуже хорошого рівня. Він підібрав із легіонерів колектив, який готовий вирішувати найвищі завдання не тільки на внутрішній арені, але й на міжнародній. Спеціально під тренера запрошувалися футболісти, здатні грати в Лізі чемпіонів. Я б не ставився до "Шерифа" з якоюсь легкістю або недооцінкою. Це дуже сильний колектив і я думаю, що нікому не буде легко, особливо в них вдома", — розповів Воробей Фокусу.
У складі команди гравців із молдавським громадянством дійсно небагато — всього 8. А серед численних легіонерів можна знайти й українця — Андрій Блізніченко в Україні виступав за "Дніпро", потім їхав у Туреччину, але знайшов свій клуб у Молдові. На думку екснападника "Шахтаря" Олексія Бєліка, різноманіття футболістів молдавського клубу дозволяє їм легко перемикатися з однієї моделі гри на іншу, від агресивно-атакувальної до обережної в обороні.
"Насамперед, "Шахтар" повинен показати свій стиль гри і дотримуватися його. Зрозуміло, що команда суперника також умовно є молдавською. У "Шахтарі" багато легіонерів, а в "Шерифі" їх ще більше. Я подивився склад, там практично немає молдаван. Мені вдалося подивитися відеоогляди матчів "Шерифа" і я зробив висновок, що це — досить агресивна команда, може зіграти по-різному, як активно в атаці, так і відійти в оборону. "Шахтар" спробує забрати м'яч під контроль і потихеньку нав'язати ініціативу. Головне — забити, щоб було легше діяти в своєму ключі", — розповів Фокусу експерт.
Де дивитися матч "Шериф" — "Шахтар"
- Початок матчу — 15 вересня о 20:00 за київським часом.
- Гру "Шериф" — "Шахтар" покаже відеосервіс MEGOGO.
- Щоб подивитися гру, потрібно оформити підписку "Максимальна" або "Спорт".