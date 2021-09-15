"Выбор без выбора". В "Шахтере" объяснили, почему клуб поселился в отеле "Россия"

Представитель донецкого клуба сказал, что в Приднестровье нет больше отелей соответствующего уровня.

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций "Шахтера" Юрий Свиридов рассказал, почему команда остановилась в отеле "Россия" в Приднестровье перед матчем первого раунда групповой стадии Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа".

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"Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель – "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов.

Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа", – сказал Свиридов в комментарии Tribuna.com.

Ранее о факте, что "Шахтер" остановился в отеле "Россия" рассказал главный тренер соперников украинец Юрий Вернидуб. Сам клуб до этого момента не подтверждал и не опровергал эту информацию, а слова Юрия Вернидуба об этом из послематчевой конференции убрал в итоговом репортаже на клубном сайте.

Также "Шахтер" не упоминал о том, что остановился в отеле "Россия", публикуя новость о том, что команда прибыла в Приднестровье. Клуб написал в новости, что команда прибыла в Кишенев и после этого заселилась в отель, но не уточняла, в какой именно, хотя обычно информацию об этом упоминает в своих новостях.

Соперник "Шахтера" – тираспольский "Шериф" проведет первый матч в истории молдавского футбола в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Шахтер" прибыл в Тирасполь без одного из лидеров – матч пропустит полузащитник Манор Соломон по причине религиозного праздника, который отмечает израильтянин.