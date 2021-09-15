"Вибір без вибору". У "Шахтарі" пояснили, чому клуб оселився в готелі "Росія"

Представник донецького клубу сказав, що в Придністров'ї немає більше готелів відповідного рівня.

Директор департаменту стратегічного розвитку та комунікацій "Шахтаря" Юрій Свиридов розповів, чому команда зупинилася в готелі "Росія" в Придністров'ї перед матчем першого раунду групової стадії Ліги чемпіонів проти молдавського "Шерифа".

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"Це був вибір без вибору. На весь Тирасполь є тільки один готель — "Росія", здатний за кількістю номерів та інфраструктурою прийняти делегацію футбольного клубу на матчі Ліги чемпіонів.

Навіть команді академії клубу, яка грала в Юнацькій лізі УЄФА, через брак готелів у місті довелося жити на базі "Шерифа", — сказав Свиридов у коментарі Tribuna.com.

Раніше про факт, що "Шахтар" зупинився в готелі "Росія" розповів головний тренер суперників українець Юрій Вернидуб. Сам клуб до цього моменту не підтверджував і не спростовував цю інформацію, а слова Юрія Вернидуба про це з післяматчевої конференції прибрали в підсумковому репортажі на клубному сайті.

Також "Шахтар" не згадував про те, що зупинився в готелі "Росія", публікуючи новину про те, що команда прибула в Придністров'я. Клуб написав у новині, що команда прибула в Кишинів і після цього заселилася в готель, але не уточнювала, в який саме, хоча зазвичай інформацію про це згадує у своїх новинах.

Суперник "Шахтаря" — тираспольський "Шериф" проведе перший матч в історії молдавського футболу в груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Шахтар" прибув до Тирасполя без одного з лідерів — матч пропустить півзахисник Манор Соломон через релігійне свято, який відзначає ізраїльтянин.