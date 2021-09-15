Донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл молдавскому "Шерифу" со счетом 0:2 (видео)

Подопечные Юрия Вернидуба смогли завоевать 3 очка в матче против подопечных Роберто Де Дзерби в групповом этапе Лиги чемпионов.

Украинский "Шахтер" в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/2022 проиграл первый матч против молдовского "Шерифа". Об этом сообщает пресс-служба "горняков" в Facebook.

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Встреча, которая проходила в Тирасполе, завершилась триумфом для тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба. Его команде удалось выиграть в первом матче против горняков. Первый мяч в ворота донецкого клуба был забит уже на 15-й минуте матча. Форвард Адам Траоре забил гол в правый угол ворот Пятова.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу молдовского клуба. Второй тайм начался с активных атак "Шахтера", было нанесено 11 ударов по воротам. Но ни один из них не был голевым.

На 62-й минуте Момо Янсане нанес первый удар по воротам во втором тайме, который и стал голевом.

У "Шахтера" были шансы забить гол, например, выход один-на-один Алана Патрика, но он его не реализовал. Счет 2:0 в пользу команды тренера Юрия Вернидуба. "Шериф" на данный момент возглавляет группу D с 3 очками, а донецкий клуб занимает последнее место.

Фото: скриншот

Напомним, Фокус вспоминал, как "Шахтер" играл против "Шерифа" в 2003 году.