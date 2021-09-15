Донецький "Шахтар" сенсаційно програв молдавському "Шерифу" з рахунком 0: 2

Підопічні Юрія Вернидуба змогли завоювати 3 очки в матчі проти підопічних Роберто Де Дзербі в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Український "Шахтар" у груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/2022 програв перший матч проти молдовського "Шерифа". Про це повідомляє пресслужба "гірників" у Facebook.

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Зустріч, яка відбулася в Тирасполі, завершилася тріумфом для тренера "Шерифа" Юрія Вернидуба. Його команді вдалося виграти в першому матчі проти гірників. Перший м'яч у ворота донецького клубу був забитий вже на 15-й хвилині матчу. Форвард Адам Траоре забив гол у правий кут воріт П'ятова.

Перший тайм завершився з рахунком 1: 0 на користь молдовського клубу. Другий тайм почався з активних атак "Шахтаря", було нанесено 11 ударів по воротах. Але жоден із них не був гольовим.

На 62-ій хвилині Момо Янсане завдав першого удару по воротах у другому таймі, який і став гольовим.

У "Шахтаря" були шанси забити гол, наприклад, вихід один-на-один Алана Патріка, але він його не реалізував. Рахунок 2:0 на користь команди тренера Юрія Вернидуба. "Шериф" наразі очолює групу D з 3 очками, а донецький клуб посідає останнє місце.

Фото: скриншот

Нагадаємо, Фокус згадував, як "Шахтар" грав проти "Шерифа" в 2003 році.