"Ну, что, кротоботики, скажете?". Бывший гендиректор "Зари" раскритиковал "Шахтер"

Сергей Рафаилов позлорадствовал после поражения "Шахтера" от молдавского "Шерифа" в Лиге чемпионов.

Бывший генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов поделился мыслями после поражения донецкого "Шахтера" в первом туре Лиги чемпионов.

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"Ну, что, кротоботики, скажете сейчас? Когда же вы поймете, что украинский футбол болен. А чем болен, я напишу позже.

Поздравляю Шериф и Юрия Николаевича с победой", – написал Рафаилов в Facebook.

Отметим, что Рафаилов работал генеральный директором "Зари" вместе с нынешним главным тренером "Шерифа" Юрием Вернидубом, тогда занимавшим должность главного тренера луганской "Зари".

Вчера "Шахтер" сенсационно проиграл молдавскому "Шерифу" в Тирасполе со счетом 0:2. В матче не мог принять участие полузащитник "Шахтера" Манор Соломон, пропускавший матч из-за религиозного праздника.

По итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" оказался на последнем, четвертом, месте в группе. "Шериф" возглавил группу D с двумя забитыми мячами, опередив мадридский "Реал", который победил миланский "Интер" в гостях, но с минимальным счетом 1:0, забив лишь в самой концовке встречи.

Таким образом, "Реал" занимает второе место в группе, а миланский "Интер" – третье.

"Шахтеру" осталось сыграть еще пять матчей в групповом этапе Лиги чемпионов: дважды с мадридским "Реалом", дважды с миланским "Интером" и ответный матч с молдавским "Шерифом", но уже в Украине – на НСК "Олимпийский".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут две лучшие команды из группы, а команда, занявшая третье место, продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы. Четвертое место в группе – прекращает выступления в еврокубках этого сезона.