"Ну, що, кротоботики, скажете?". Колишній гендиректор "Зорі" розкритикував "Шахтар"

Сергій Рафаїлов позловтішався після поразки "Шахтаря" від молдавського "Шерифа" в Лізі чемпіонів.

Колишній генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов поділився думками після поразки донецького "Шахтаря" в першому турі Ліги чемпіонів.

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"Ну, що, кротоботики, скажете зараз? Коли ж ви зрозумієте, що український футбол хворий. А на що хворий, я напишу пізніше.

Вітаю "Шериф" і Юрія Миколайовича з перемогою ", — написав Рафаїлов у Facebook.

Відзначимо, що Рафаїлов працював генеральним директором "Зорі" разом із нинішнім головним тренером "Шерифа" Юрієм Вернидубом, тоді займав посаду головного тренера луганської "Зорі".

Вчора "Шахтар" сенсаційно програв молдавському "Шерифу" в Тирасполі з рахунком 0:2. У матчі не міг взяти участь півзахисник "Шахтаря" Манор Соломон, який пропускав матч через релігійне свято.

За підсумками першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" виявився на останньому, четвертому, місці в групі. "Шериф" очолив групу D з двома забитими м'ячами, випередивши мадридський "Реал", який переміг міланський "Інтер" в гостях, але з мінімальним рахунком 1:0, забивши лише в самому кінці зустрічі.

Таким чином, "Реал" займає друге місце в групі, а міланський "Інтер" — третє.

"Шахтарю" залишилося зіграти ще п'ять матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів: двічі з мадридським "Реалом", двічі з міланським "Інтером" і матч-відповідь із молдавським "Шерифом", але вже в Україні — на НСК "Олімпійський".

У плей-офф Ліги чемпіонів вийдуть дві найкращі команди з групи, а команда, яка посіла третє місце, продовжить виступи в плей-офф Ліги Європи. Четверте місце в групі припиняє виступи у єврокубках цього сезону.