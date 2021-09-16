Два украинских футболиста попали в список самых перспективных игроков Европы

После очередного этапа по итогам голосования отсеяли еще 60 футболистов, но украинские спортсмены продолжают претендовать на награду.

Защитник "Динамо" Илья Забарный и полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик продолжают претендовать за престижную награду Golden Boy-2021, сообщает Tuttosport.

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Украинцы претендуют на престижную ежегодную награду, которую вручают самому лучшему молодому футболисту, выступающему в чемпионатах Европы, которому не более 21 года и он выступает в высшем дивизионе любого европейского чемпионата.

В первой стадии сайт по результатам опроса отобрал 100 лучших, по их мнению, футболистов, после чего запустил голосование среди пользователей интернета.

За три цикла отбора было удалено 60 футболистов из претендентов, которые набирали менее всего голосов.

Украинцы продолжают участвовать в конкурсе и остаются в числе претендентов на трофей.

В новом цикле голосования журналисты отсеют половину игроков – останется только 20 лучших молодых футболистов Европы. Проголосовать в выборе лучшего молодого футболиста можно тут – на официальном сайте Tuttosport. После того, как будет отобрано 20 лучших футболистов, запустится финальная часть голосования, по итогам которого сразу будет назван самый лучший молодой футболист Европы.

Напомним, что предыдущим лауреатом премии Golden Boy-2020 стал нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, который успешно перешел во взрослый футбол и стал одним из лидеров немецкого клуба, а также является предметом трансферного интереса среди всех топовых европейских клубов, включая мюнхенскую "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Ювентус", мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону".