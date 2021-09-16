Два українських футболісти потрапили в список найперспективніших гравців Європи

Після чергового етапу за підсумками голосування відсіяли ще 60 футболістів, але українські спортсмени продовжують претендувати на нагороду.

Захисник "Динамо" Ілля Забарний і півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик продовжують претендувати на престижну нагороду Golden Boy-2021, повідомляє Tuttosport.

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Українці претендують на престижну щорічну нагороду, яку вручають найкращому молодому футболісту, який виступає в чемпіонатах Європи, якому не більше 21 років і він виступає у вищому дивізіоні будь-якого європейського чемпіонату.

У першій стадії сайт за результатами опитування відібрав 100 найкращих, на їхню думку, футболістів, після чого запустив голосування серед користувачів інтернету.

За три цикли відбору було видалено 60 футболістів з претендентів, які набирали найменше голосів.

Українці продовжують брати участь у конкурсі і залишаються в числі претендентів на трофей.

У новому циклі голосування журналісти відсіють половину гравців — залишиться тільки 20 кращих молодих футболістів Європи. Проголосувати у виборі кращого молодого футболіста можна тут — на офіційному сайті Tuttosport. Після того, як буде відібрано 20 кращих футболістів, запуститься фінальна частина голосування, за підсумками якого відразу буде названий найкращий молодий футболіст Європи.

Нагадаємо, що попереднім лауреатом премії Golden Boy-2020 став нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд, який успішно перейшов у дорослий футбол і став одним з лідерів німецького клубу, а також є предметом трансферного інтересу серед усіх топових європейських клубів, включаючи мюнхенську "Баварію", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Ювентус", мадридський "Реал" і каталонську "Барселону".