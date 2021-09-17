На большом экране и с настольным футболом: Volia показала матч "Шериф" - "Шахтер"

В специальном мероприятии принял участие один из легендарных футболистов донецкого клуба

В среду, 15 сентября, в столичном Parimatch Champion Hall состоялся специальный показ матча "Шериф" — "Шахтер", организованный компанией Volia.

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Для просмотра были приглашены представители ведущих украинских СМИ и блоггеры, а также бывший футболист "Шахтера" Александр Сопко. В качестве разогрева гости мероприятия сыграли в импровизированном турнире по настольному футболу, с призовым фондом в смарт-телевизор с годовой подпиской, который отправился победителю.

Главным событием вечера стал совместный просмотр матча "Шериф" – "Шахтер" на большом экране через платформу Volia TV. Благодаря большому разрешению экрана и звуковой системе все присутствующие могли ощутить эффект присутствия на стадионе.

[ + – ] Матч Шериф - Шахтер на большом экране

"Старт группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стал хорошим поводом, чтобы нам собраться. У нас общая сфера интересов – футбол. Мы продолжили стратегическое сотрудничество с платформой MEGOGO и теперь наша компания и в дальнейшем будет транслировать качественный спортивный контент для украинских болельщиков. Мы гордимся тем, что в этом сезоне матчи Лиги чемпионов можно будет посмотреть на Volia TV", — сказал руководитель объединенной компании "Датагруп и Volia" Михаил Шелемба.

На Volia TV доступны трансляции еврокубков через специальные каналы MEGOGO Футбол. Они будут транслироваться только на двух платформах — Volia TV и МEGOGO, которой принадлежат эксклюзивные права на трансляцию клубных турниров УЕФА на территории Украины начиная с сезона 2021/2022.

Напомним, что "Шахтер" проиграл "Шерифу" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 0:2. Следующий матч донецкий клуб проведет в Киеве, на НСК "Олимпийский", а его соперником станет миланский "Интер".