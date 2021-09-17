На великому екрані і з настільним футболом: Volia показала матч "Шериф" — "Шахтар"

Один із офіційних трансляторів Ліги чемпіонів УЄФА провів спеціальний захід за участю ексгравця донецького клубу

У середу, 15 вересня, в столичному Parimatch Champion Hall відбувся спеціальний показ матчу "Шериф" — "Шахтар", організований компанією Volia.

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Для перегляду були запрошені представники провідних українських ЗМІ та блогери, а також колишній футболіст "Шахтаря" Олександр Сопко. В якості розігріву гості заходу зіграли в імпровізованому турнірі з настільного футболу з призовим фондом в смарт-телевізор з річною передплатою, який відправився переможцю.

Головною подією вечора став спільний перегляд матчу "Шериф" — "Шахтар" на великому екрані через платформу Volia TV. Завдяки великій роздільній здатності екрану й звуковій системі всі присутні могли відчути ефект присутності на стадіоні.

[ + – ] Матч Шериф — Шахтар на великому екрані

"Старт групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА став хорошим приводом, щоб нам зібратися. У нас спільна сфера інтересів — футбол. Ми продовжили стратегічне співробітництво з платформою MEGOGO, і тепер наша компанія й надалі транслюватиме якісний спортивний контент для українських уболівальників. Ми пишаємося тим, що в цьому сезоні матчі Ліги чемпіонів можна буде подивитися на Volia TV", — сказав керівник об'єднаної компанії "Датагруп і Volia" Михайло Шелемба.

На Volia TV доступні трансляції єврокубків через спеціальні канали MEGOGO Футбол. Вони транслюватимуться тільки на двох платформах — Volia TV і МEGOGO, якій належать ексклюзивні права на трансляцію клубних турнірів УЄФА на території України починаючи з сезону 2021/2022.

Нагадаємо, що "Шахтар" програв "Шерифу" в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з рахунком 0:2. Наступний матч донецький клуб проведе в Києві, на НСК "Олімпійський", а його суперником стане міланський "Інтер".