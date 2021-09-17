Футболисты бухарестского "Динамо" вышли на матч с собаками (фото)

Футбольный клуб поучаствовал в необычной благотворительной акции.

Матч чемпионата Румынии между бухарестским "Динамо" и ФКСБ начался с благотворительной акции.

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Футболисты держали на руках животных из приюта, чтобы помочь питомцам найти новый дом.

Проект поддержали все клубы чемпионата Румынии, но футбольный клуб решил обыграть инфоповод по-своему, ведь у команды бухарестского "Динамо" прозвище команды "красные собаки".

"Динамо" стало единственным клубом, которое не только оказало поддержку акции, но и стало активным участником, выйдя на матч с животными.

У каждого пса был прикреплен бейдж с кличкой, чтобы зрителям телетрансляций и болельщикам на стадионе, было проще сориентироваться, какой именно пес им понравился больше, если они захотят отозваться и взять собаку себе.

В итоге матч завершился разгромным поражением бухарестского "Динамо" со счетом 0:6 от команды ФКСБ.

Отметим, что бухарестское "Динамо" – это один из самых знаменитых и титулованных клубов Румынии, который уступает по количеству трофеев лишь "Стяуа".

Ранее британские СМИ рассказывали, что Криштиану Роналду сменил жилье, поскольку ему по утрам мешали животные. Португальский нападающий жаловался на блеяние овец, которое мешало ему восстанавливаться после игр и спать, животные будили его слишком рано. Правда пресс-служба португальского футболиста эту информацию не подтвердила, ссылаясь на то, что не имеет права комментировать личные решения игрока, но Роналду действительно сменил место жительства – теперь он переехал в особняк, в котором ранее жил нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул.