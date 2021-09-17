Футболісти бухарестського "Динамо" вийшли на матч із собаками (фото)

Футбольний клуб взяв участь у незвичайній благодійній акції.

Матч чемпіонату Румунії між бухарестським "Динамо" і ФКСБ почався з благодійної акції.

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Футболісти тримали на руках тварин з притулку, щоб допомогти вихованцям знайти новий будинок.

Проект підтримали всі клуби чемпіонату Румунії, але футбольний клуб вирішив обіграти інфопривід по-своєму, адже в команди бухарестського "Динамо" прізвисько "червоні собаки".

"Динамо" стало єдиним клубом, який не тільки надав підтримку акції, а й став активним учасником, вийшовши на матч з тваринами.

У кожного пса був прикріплений бейдж з кличкою, щоб глядачам телетрансляцій і вболівальникам на стадіоні було простіше зорієнтуватися, який саме пес їм сподобався більше, якщо вони захочуть відгукнутися і взяти собаку собі.

У підсумку матч завершився розгромною поразкою бухарестського "Динамо" з рахунком 0: 6 від команди ФКСБ.

Зазначимо, що бухарестське "Динамо" — це один з найзнаменитіших і найтитулованіших клубів Румунії, який поступається за кількістю трофеїв лише "Стяуа".

Раніше британські ЗМІ розповідали, що Кріштіану Роналду змінив житло, оскільки йому вранці заважали тварини. Португальський нападник скаржився на бекання овець, яке заважало йому відновлювати сили після ігор і спати, тварини будили його занадто рано. Правда, пресслужба португальського футболіста цю інформацію не підтвердила, посилаючись на те, що не має права коментувати особисті рішення гравця, але Роналду дійсно змінив місце проживання — тепер він переїхав в особняк, у якому раніше жив нападник "Манчестер Юнайтед" Енді Коул.