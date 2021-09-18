"Динамо" на последних минутах одолело "Александрию": счет 1:0 и драка перед финалом (видео)
В конце матча несколько игроков вступили в перепалку, которая закончилась тем, что Кирюханцев ударил игрока "Динамо".
Сегодня, 18 сентября, в рамках восьмого тура УПЛ "Александрия" принимала киевское "Динамо". Матч начался в 19:30 на НСК "Олимпийский".
После семи туров у команды Юрия Гуры было 14 очков и четвертое место в турнирной таблице, а у подопечных Мирчи Луческу из Киева – 19 и уверенное лидерство в таблице.
Накануне матча футбольные эксперты отмечали, что "Динамо" в последние дни потратило немало сил, но получило положительные эмоции от ничьей с "Бенфикой". А "Александрия" имела возможность готовиться к матчу целую неделю. Но это не давало гарантии, что она сможет заполучить в свою коллекцию еще один успех после побед над "Зарей" и "Шахтером".
Киевляне же после старта в Лиге чемпионов попытаются продлить удачную серию в УПЛ перед битвой с "Шахтером" за Суперкубок Украины-2021, которая состоится 22 сентября.
Матч был примерно равным по игре, но "Динамо" все-таки смогло размочить счет на последних минутах добавленного судьей времени.
На 90+7 минуте Цыганков забил пенальти (Рыбалка за нарушение получил желтую карточку).
После этого несколько игроков вступили в перепалку, которая закончилась тем, что Кирюханцев ударил игрока "Динамо". Судья за это показал ему красную карточку, и через несколько секунд прозвучал финальный свисток.
Стартовые составы на игру были такие
"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Шкурин.
Запасные Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Сирота.
"Александрия": Билык – Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков – Дрышлюк, Калюжный – Одарюк, Ковалец, Третьяков – Гринь.
Запасные: Ермаков, Бабогло, Стецьков, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Демченко, Копына, Рыбалка.
Напомним, матч второго предварительного раунда Кубка Украины между "Волчанском" и "Олимпией" завершился потасовкой на поле. Главный тренер "Олимпии" Александр Кулик набросился с кулаками на главного арбитра встречи после финального свистка арбитра.