"Динамо" на останніх хвилинах здолало "Олександрію": рахунок 1:0 і бійка перед фіналом (відео)

Наприкінці матчу кілька гравців вступили в перепалку, яка закінчилася тим, що Кирюханцев вдарив гравця "Динамо".

Сьогодні, 18 вересня, в рамках восьмого туру УПЛ "Олександрія" приймала київське "Динамо". Матч почався о 19:30 на НСК "Олімпійський".

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Після семи турів у команди Юрія Гури було 14 очок і четверте місце в турнірній таблиці, а у підопічних Мірчі Луческу з Києва — 19 та впевнене лідерство в таблиці.

Напередодні матчу футбольні експерти відзначали, що "Динамо" в останні дні витратило чимало сил, але отримало позитивні емоції від нічиєї з "Бенфікою". А "Олександрія" мала можливість готуватися до матчу цілий тиждень. Але це не давало гарантії, що вона зможе отримати в свою колекцію ще один успіх після перемог над "Зорею" і "Шахтарем".

Кияни ж після старту в Лізі чемпіонів спробують продовжити вдалу серію в УПЛ перед битвою з "Шахтарем" за Суперкубок України-2021, яка відбудеться 22 вересня.

Матч був приблизно рівним по грі, але "Динамо" все-таки змогло розмочити рахунок на останніх хвилинах доданого суддею часу.

На 90 + 7 хвилині Циганков забив пенальті (Рибалка за порушення отримав жовту картку).

Після цього кілька гравців вступили в перепалку, яка закінчилася тим, що Кирюханцев вдарив гравця "Динамо". Суддя за це показав йому червону картку, і через кілька секунд пролунав фінальний свисток.

Стартові склади на гру були такі

"Динамо": Бущан — Кендзьора, Забарний, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Андрієвський — Циганков, Буяльський, Де Піна — Шкурін.

Запасні Бойко, Вербич, Шепелев, Ледньов, Гармаш, Караваєв, Вітіно, Тимчик, Сирота.

"Олександрія": Білик — Мірошниченко, Мельник, Дубра, Цуріков — Дришлюк, Калюжний — Одарюк, Ковалець, Третьяков — Гринь.

Запасні: Єрмаков, Бабогло, Стецьків, Спінеллі, Бухав, Кирюханцев, Демченко, Копина, Риболовля.

Нагадаємо, матч другого попереднього раунду Кубка України між "Вовчанському" і "Олімпією" завершився бійкою на полі. Головний тренер "Олімпії" Олександр Кулик накинувся з кулаками на головного арбітра зустрічі після фінального свистка арбітра.