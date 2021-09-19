Ультрас ФК "Динамо" устроили драку с фанатами из-за фаеров (видео)

Ультрас зажгли фаеры на 10-й минуте матча. Спустя время другие болельщики сделали им замечание, что из-за них детям тяжело дышать.

Во время матча между командами "Динамо" и "Александрия" произошла драка между болельщиками. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сообщает ua-football.com

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По словам украинского комментатора Виталия Волочая, представители ультрас киевского "Динамо" зажгли фаеры, но на 10 минуте матча им сделали замечание болельщики с соседнего сектора, что фаеры мешают детям и им нечем дышать.

Несколько представителей ультрас перелезли на соседний сектор и толпой начали бить людей, которые там сидели.

Фото: Facebook

В результате инцидента как минимум один зритель получил травмы — у него разбит нос, сообщает Obozrevatel.

Одна из болельщиц, которая была на матче на своей странице в Facebook написала: "Ультрас Динамо – это шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. А почему? Из-за замечания, чтобы не жгли фаеры. В результате избитые родители и перепуганные дети. Больше на матч любимого клуба ни ногой".

Фото: Скриншот

Матч "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0. Перед матчем против "Динамо" объявило, что вход на "Олимпийский" детям до 14 лет будет бесплатным в сопровождении родителей.

Напоминаем, что в конце матча несколько игроков вступили в перепалку, которая закончилась тем, что игрок "Александрии" ударил игрока "Динамо".