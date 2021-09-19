Ультрас ФК "Динамо" влаштували бійку з фанатами через фаєрів (відео)

Ультрас запалили фаєри на 10-й хвилині матчу. Через деякий час інші вболівальники зробили їм зауваження, що через них дітям важко дихати.

Під час матчу між командами "Динамо" і "Олександрія" відбулася бійка між уболівальниками. У конфлікт довелося втрутитися поліції, повідомляє ua-football.com

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За словами українського коментатора Віталія Волочая, представники ультрас київського "Динамо" запалили фаєри, але на 10 хвилині матчу їм зробили зауваження вболівальники з сусіднього сектора, що фаєри заважають дітям і їм нема чим дихати.

Кілька представників ультрас перелізли на сусідній сектор і натовпом почали бити людей, які там сиділи.

Фото: Facebook

В результаті інциденту як мінімум один глядач отримав травми — у нього розбитий ніс, повідомляє Obozrevatel.

Одна з уболівальниць, яка була на матчі на своїй сторінці в Facebook написала: "Ультрас Динамо — це шакали, які кидаються на вболівальників з дітьми. А чому? Через зауваження, щоб не палили фаєри. В результаті побиті батьки і перелякані діти. більше на матч улюбленого клубу ні ногою ".

Фото: Скриншот

Матч "Динамо" і "Олександрією" завершилася з рахунком 1: 0. Перед матчем проти "Динамо" оголосило, що вхід на "Олімпійський" дітям до 14 років буде безкоштовним в супроводі батьків.

Нагадуємо, що в кінці матчу кілька гравців вступили в перепалку, яка закінчилася тим, що гравець "Олександрії" вдарив гравця "Динамо".