В "Динамо" отреагировали на драку на НСК "Олимпийский"

Руководство клуба рассказало, что некоторых участников потасовки удалось идентифицировать и задержать правоохранителям.

Во время матча между командами "Динамо" и "Александрия" представители ультрас киевской команды начали жечь фаеры, от которых начал распространятся дым. Другие болельщики, которые пригли на матч с детьми попросили убрать пиротехнику. Но любители "подыметь" устроили драку. ФК "Динамо" на своем сайте обнародовал свою позицию касательно инцидента.

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В клубе говорят, что после выяснения обстоятельств произошедшего события, стало известно, что фанаты Динамо из сектора 41 на НСК "Олимпийский" во время матча, около 19:45 зажгли свою пиротехнику. А болельщики из сектора 37, которые пришли на матч с детьми, указали им на то, что их действия вредят детям. Но фанаты с фаерами в ответ на это начали избивать некоторых зрителей на стадионе.

Некоторых нападавших полиции удалось идентифицировать и задержать.

На сайте клуба сказано, что все фото- и видеоматериалы руководство "Олимпийского" передало полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

ФК "Динамо" заявляет о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе. В клубе гарантируют полное содействие полиции во время расследования данного инцидента.

Фокус уже опубликовал фото и видео с места событий, а также комментарии очевидцев.