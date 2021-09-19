В "Динамо" відреагували на бійку на НСК "Олімпійський"

Керівництво клубу розповіло, що деяких учасників бійки вдалося ідентифікувати і затримати правоохоронцям.

Під час матчу між командами "Динамо" і "Олександрія" представники ультрас київської команди почали палити фаєри, від яких почав поширюватися дим. Інші вболівальники, які запрошуємо на матч з дітьми попросили прибрати піротехніку. Але любителі "підніме" влаштували бійку. ФК "Динамо" на своєму сайті оприлюднив свою позицію щодо інциденту.

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У клубі кажуть, що після з'ясування обставин події, що сталася, стало відомо, що фанати Динамо з сектора 41 на НСК "Олімпійський" під час матчу, близько 19:45 запалили свою піротехніку. А вболівальники з сектора 37, які прийшли на матч з дітьми, вказали їм на те, що їх дії шкодять дітям. Але фанати з фаєрами в відповідь на це почали бити деяких глядачів на стадіоні.

Деяких нападників поліції вдалося ідентифікувати і затримати.

На сайті клубу сказано, що всі фото- і відеоматеріали керівництво "Олімпійського" передало поліції, де вирішується питання про порушення кримінальної провадження у ст. 296 КК України.

ФК "Динамо" заявляє про неприпустимість будь-яких проявів насильства на стадіоні. У клубі гарантують повне сприяння поліції під час розслідування даного інциденту.

Фокус вже опублікував фото і відео з місця подій, а також коментарі очевидців.