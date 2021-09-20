"О, Боже, ты видела Месси вживую?": Свитолина посетила матч "ПСЖ" (фото)
Украинская теннисистка вместе со своим мужем сходили на футбольный матч звездной команды.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина побывала в Париже на футбольном матче.
Украинка выложила серию фотографий в Instagram, на которых Элина вместе с мужем позирует на стадионе во время матча чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Лионом".
"Это любовь", – подписала Свитолина пост в социальной сети и добавила в публикацию синее сердечко.
Болельщики восторгаются фотографией Свитолиной и пишут комплименты в комментариях.
"О боже, ты видела Лео Месси вживую?", – спрашивают в комментариях пользователи. Напомним, что в этом матче произошел конфликт между Лионелем Месси и тренером Маурисио Почеттино, он был недоволен заменой и даже отказался жать ему руку.
До этого Элина Свитолина посетила с Гаэелем Монфисом "Диснейленд" в Париже и сыграли с мужем в выставочном матче во Франции.
Cвитолина не сыграет на турнире WTA в Остраве, хотя ранее ожидалось, что сыграет, но украинка приняла решение не участвовать в турнире в Чехии.
Ранее Свитолина признавалась, что любит футбол и когда переехала жить в Лондон, то ходила на матчи чемпионата Англии. Ее любимая футбольная команда – "Челси".
Также Свитолина рассказывала, что находится в хороших отношениях с бывшим тренером сборной Украины Андреем Шевченко, он иногда посещает ее матчи, когда она играет на "Уимблдоне" и они иногда общаются.
Также Свитолина публиковала фотографии с матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" и признавалась, что поддерживает украинского защитника Александра Зинченко, когда он играет за "Манчестер Сити".