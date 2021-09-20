"О, Боже, ти бачила Мессі наживо?": Світоліна відвідала матч "ПСЖ" (фото)

Українська тенісистка разом зі своїм чоловіком сходили на футбольний матч зркової команди.

Перша ракетка України Еліна Світоліна побувала в Парижі на футбольному матчі.

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Українка виклала серію фотографій в Instagram, на яких Еліна разом із чоловіком позує на стадіоні під час матчу чемпіонату Франції між "ПСЖ" і "Ліоном".

"Це любов", — підписала Світоліна пост у соціальній мережі й додала в публікацію синє сердечко.

Вболівальники захоплюються фотографією Світоліної та пишуть компліменти в коментарях.

"О боже, ти бачила Лео Мессі наживо?" — запитують в коментарях користувачі. Нагадаємо, що в цьому матчі відбувся конфлікт між Ліонелем Мессі і тренером Маурісіо Почеттіно, він був незадоволений заміною і навіть відмовився тиснути йому руку.

До цього Еліна Світоліна відвідала з Гаеєлем Монфісом "Діснейленд" у Парижі і зіграла з чоловіком у виставковому матчі у Франції.

Cвітоліна не зіграє на турнірі WTA в Остраві, хоча раніше очікувалося, що зіграє, але українка прийняла рішення не брати участь у турнірі в Чехії.

Раніше Світоліна зізнавалася, що любить футбол, і коли переїхала жити до Лондона, то ходила на матчі чемпіонату Англії. Її улюблена футбольна команда — "Челсі".

Також Світоліна розповідала, що перебуває в хороших стосунках із колишнім тренером збірної України Андрієм Шевченком, він іноді відвідує її матчі, коли вона грає на "Вімблдоні", і вони іноді спілкуються.

Також Світоліна публікувала фотографії з матчу "Тоттенгем" — "Манчестер Сіті" і визнавала, що підтримує українського захисника Олександра Зінченка, коли він грає за "Манчестер Сіті".