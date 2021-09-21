"Я не придурок и все вижу". Де Дзерби – о скандальном судействе, матче за Суперкубок и Луческу

Итальянский тренер подтвердил, что вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин вскоре вернется к работе с основной группой.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от Суперкубка Украины на пресс-конференции перед матчем.

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"Я посмотрел несколько матчей "Динамо", у этой команды хорошая организация игры – это сильная команда. Они выиграли чемпионат прошлого сезона и последние три Суперкубка. Это уже доказывает, что это сильная команда. Но я думаю, что моя команда тоже сильна.

Нам нужен хороший старт, чтобы стать командой с большой буквы, мы пока ей не стали. У наших игроков хорошие качества для этого, моральные качества, чтобы развиваться.

Мы – "Шахтер" и должны стать поскорее командой с большой буквы. Футбол цикличен – бывает, что "Шахтер" играет сильнее "Динамо", а бывает наоборот – "Динамо" играет лучше, чем "Шахтер".

В прошлом сезоне разница между "Динамо" и "Шахтером" была в одиннадцать очков, а мы должны уменьшать это расстояние как можно быстрее. На дистанции видно, что футболисты "Динамо" лучше готовы – Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Забарный. "Шахтер" скоро быстро будет прогрессировать и футболисты станут сильнее и тогда мы сможем поменять иерархию, которая случилась в прошлом сезоне. Я стараюсь работать над этим.

Суперкубок среди сезона? Не имеет значения, когда он состоится. Нужно играть и выигрывать, и не думать, когда более выгодно играть этот матч.

О Луческу и возможности выиграть первый трофей

Я хорошо помню команду "Брешию", с которой работал Луческу. Это была очень хорошая команда, за которой было приятно смотреть. Она конструировалась с хорошей игры в обороне, держала мяч внизу, там играли очень сильные футболисты на те времена.

Спустя столько лет я вижу другого Луческу. Он любит играть длинными передачами и верхом. Я уважаю Луческу за то, что спустя столько лет он сохраняет страсть к футболу и надо ценить это. Он до сих пор работает на высочайшем уровне.

О судействе матча "Динамо" – "Александрия"

Луческу – умный человек, хитрый. Для меня большая честь быть тренером в Украине, но мне не нравится та атмосфера, которую он создал с арбитром.

Никогда не говорю об арбитрах, стараюсь концентрироваться на игре футболистов на поле и мне не нравится, что арбитры находятся под давлением других.

Я говорю о пенальти в дополнительное время в ворота "Александрии". Мне не нравится это.

Но я не придурок. Завтра важный матч и я надеюсь, что он будет сыгран честно.

Надеюсь, это последний раз, когда я буду говорить на тему судейства. У меня есть глаза и слышу, что происходит вокруг меня, я уважаю всех и хочу, чтобы все уважали меня и мою команду.

О возможной серии пенальти

У нас есть несколько футболистов, которые могут пробить в случае серии пенальти. Проблема в том, что есть разница – ударить пенальти сегодня на базе и завтра во время матча Суперкубка Украины.

О молодых футболистах "Шахтера" и сроках восстановления Трубина

Мне не нравится разделять футболистов на украинских, бразильских и еще каких-то стран. Молодые футболисты должны улучшить свой уровень. Я вижу прогресс – Конопля уже очень давно хорошо играет, тоже самое Мудрик, Сикан и Судаков. Мне нравится Бондарь, он уже восстановился после травмы.

У нас есть еще Бондаренко и Корниенко, если они будут прогрессировать, то будем рассчитывать на них тоже. Трубин начнет работать с общей группой с четверга, – приводит слова Де Дзерби корреспондент Фокуса.