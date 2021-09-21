"Я не придурок і все бачу". Де Дзербі — про скандальне суддівство, матчі за Суперкубок і Луческу

Італійський тренер підтвердив, що воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін незабаром повернеться до роботи з основною групою.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився очікуваннями від Суперкубка України на пресконференції перед матчем.

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"Я подивився кілька матчів "Динамо", у цієї команди хороша організація гри — це сильна команда. Вони виграли чемпіонат минулого сезону і останні три Суперкубки. Це вже доводить, що це сильна команда. Але я думаю, що моя команда теж сильна.

Нам потрібен хороший старт, щоб стати командою з великої літери, ми поки нею не стали. У наших гравців хороші якості для цього, моральні якості, щоб розвиватися.

Ми — "Шахтар", і повинні стати швидше командою з великої літери. Футбол циклічний — буває, що "Шахтар" грає сильніше за "Динамо", а буває навпаки — "Динамо" грає краще, ніж "Шахтар".

У минулому сезоні різниця між "Динамо" і "Шахтарем" була в одинадцять очок, а ми повинні зменшувати цю відстань якомога швидше. На дистанції видно, що футболісти "Динамо" краще готові — Циганков, Миколенко, Шапаренко, Забарний. "Шахтар" скоро швидко прогресуватиме, і футболісти стануть сильнішими, і тоді ми зможемо змінити ієрархію, яка трапилася в минулому сезоні. Я намагаюся працювати над цим.

Суперкубок серед сезону? Не має значення, коли він відбудеться. Потрібно грати й вигравати, і не думати, коли вигідніше грати цей матч.

Про Луческу і можливості виграти перший трофей

Я добре пам'ятаю команду "Брешію", з якою працював Луческу. Це була дуже хороша команда, за якою було приємно спостерігати. Вона конструювалася з хорошої гри в обороні, тримала м'яч внизу, там грали дуже сильні футболісти на ті часи.

Через стільки років я бачу іншого Луческу. Він любить грати довгими передачами і верхом. Я поважаю Луческу за те, що через стільки років він зберігає пристрасть до футболу, і треба цінувати це. Він до сих пір працює на найвищому рівні.

Про суддівство матчу "Динамо" — "Олександрія"

Луческу — розумна людина, хитра. Для мене велика честь бути тренером в Україні, але мені не подобається та атмосфера, яку він створив із арбітром.

Ніколи не говорю про арбітрів, намагаюся концентруватися на грі футболістів на полі, і мені не подобається, що арбітри перебувають під тиском інших.

Я говорю про пенальті в додатковий час у ворота "Олександрії". Мені не подобається це.

Але я не придурок. Завтра важливий матч, і я сподіваюся, що він буде зіграний чесно.

Сподіваюся, це останній раз, коли я говоритиму на тему суддівства. У мене є очі, і я чую, що відбувається навколо мене, я поважаю всіх і хочу, щоб всі поважали мене та мою команду.

Про можливу серію пенальті

У нас є кілька футболістів, які можуть пробити в разі серії пенальті. Проблема в тому, що є різниця — вдарити пенальті сьогодні на базі і завтра під час матчу Суперкубка України.

Про молодих футболістів "Шахтаря" і терміни відновлення Трубіна

Мені не подобається розділяти футболістів на українських, бразильських і ще якихось країн. Молоді футболісти повинні поліпшити свій рівень. Я бачу прогрес — Конопля вже дуже давно добре грає, теж саме Мудрик, Сікан і Судаков. Мені подобається Бондар, він вже відновився після травми.

У нас є ще Бондаренко і Корнієнко, якщо вони прогресуватимуть, то розраховуватимемо на них теж. Трубін почне працювати із загальною групою з четверга", — наводить слова Де Дзербі кореспондент Фокуса.