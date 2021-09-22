Без Фернандо и Дентиньо: "Шахтер" объявил заявку на Суперкубок Украины

Донецкий клуб сыграет без двух важных футболистов в борьбе за трофей.

Стало известно, в каком составе готовится к матчу Суперкубка Украины против киевского "Динамо" донецкий "Шахтер". Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Заявка донецкого "Шахтера" на Суперкубок Украины

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Тете, Соломон, Патрик, Педриньо.

Нападающие: Траоре, Сикан.

Таким образом, в заявку команды на игру не попали Фернандо и Дентиньо, которые тренировались только в индивидуальном режиме и так и не успели вернуться в обойму футболистов. Также не попал в заявку на игру вратарь Анатолий Трубин, который продолжает восстанавливаться после травмы и вернется к тренировкам в четверг.

Отметим, что защитник Сергей Кривцов сможет сыграть против киевского "Динамо". Футболист вернулся в общую группу после травмы и попал в заявку на игру. Выйдет ли Сергей Кривцов в основном составе – пока неизвестно.

Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 21.00.

В последнем матче УПЛ "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 5:0, а киевское "Динамо" со скандалом одолело "Александрию", забив победный гол с пенальти на последних минутах матча. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции перед Суперкубком Украины обратил внимание на эту ситуацию, намекнув, что пенальти в этом матче назначили из-за давления на судейство со стороны главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.