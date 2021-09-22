Без Фернандо і Дентіньйо: "Шахтар" оголосив заявку на Суперкубок України

Донецький клуб зіграє без двох важливих футболістів у боротьбі за трофей.

Стало відомо, у якому складі готується до матчу Суперкубка України проти київського "Динамо" донецький "Шахтар". Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Заявка донецького "Шахтаря" на Суперкубок України

Воротарі: Шевченко, Пузанков, П'ятов.

Захисники: Додо, Віта, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Тете, Соломон, Патрік, Педріні.

Нападники: Траоре, Сікан.

Таким чином, у заявку команди на гру не потрапили Фернандо і Дентіньйо, які тренувалися тільки в індивідуальному режимі і так і не встигли повернутися в обойму футболістів. Також не потрапив у заявку на гру воротар Анатолій Трубін, який продовжує відновлюватися після травми і повернеться до тренувань у четвер.

Відзначимо, що захисник Сергій Кривцов зможе зіграти проти київського "Динамо". Футболіст повернувся в загальну групу після травми і потрапив у заявку на гру. Чи вийде Сергій Кривцов в основному складі — поки невідомо.

Матч за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться сьогодні, 22 вересня, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі — о 21:00.

В останньому матчі УПЛ "Шахтар" розгромив "Маріуполь" з рахунком 5:0, а київське "Динамо" зі скандалом здолало "Олександрію", забивши переможний гол із пенальті на останніх хвилинах матчу. Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі на передматчевій пресконференції перед Суперкубком України звернув увагу на цю ситуацію, натякнувши, що пенальті в цьому матчі призначили через тиск на суддівство з боку головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу.