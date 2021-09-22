Дубль Траоре и кровь Матвиенко: "Шахтер" разгромил "Динамо" и выиграл Суперкубок Украины (видео)

Донецкий клуб победил киевлян и выиграл свой девятый Суперкубок Украины в истории

В Киеве завершился матч за Суперкубок Украины, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо".

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Встреча двух грандов украинского футбола завершилась победой. Матч начался с неприятного эпизода: Исмаили в борьбе с Супрягой высоко поднял ногу и нанес рассечение шипами бутсы партнеру по команде Николаю Матвиенко. По ходу первого тайма украинскому защитнику приходилось бороться не столько с игроками "Динамо", сколько с кровотечением на голове.

[ + – ] Столкновение Исмаили и Матвиенко Фото: ФК Шахтер

Мирча Луческу удивил стартовым составом: если в матче с "Александрией" место в рамке привычно занял Георгий Бущан, то на игру с "Шахтером" румынский специалист отдал предпочтение Денису Бойко. Кроме того, с первых минут на поле появился и Владислав Супряга.

Игра с первых минут получила необходимый импульс — уже на 9-й минуте Денис Бойко создал голевой момент "Шахтеру". Вратарь "Динамо" долго думал, находясь с мячом на линии ворот. Алан Патрик резко ускорился и почти зацепился за мяч. Лишь в последний миг голкипер киевлян успел ликвидировать опасность.

"Динамо" ответило не менее остро: удар Супряги с острого угла приняла на себя стойка. Дальше мяч срикошетил к Цыганкову, который не успел среагировать и направить его в ворота. Спустя две минуты опасно пробивал уже Буяльский — Пятов вытащил мяч из-под перекладины.

У "Шахтера" начало получаться доставлять мяч до Траоре: в первом случае нападающий низом пробил рядом со стойкой, но перед этим угодил в офсайд. В следующей атаке форвард уже поделился мячом с Марлосом, но ему не дали пробить защитники "Динамо". А уже в третий раз Траоре не сплоховал: подачу Додо с правого фланга он превратил в забитый гол, отправив мяч в ворота кивком головы — 1:0.

До конца первого тайма команды больше не создавали моментов, но с началом второй половины снова активизировались впереди. Тарас Степаненко пробил с дальней дистанции, мяч срикошетил от Забарного и угодил в стойку. "Динамо" тревожный звоночек пропустило, а зря. В следующей атаке Исмаили вывел на ударную позицию Траоре, который в касание во второй раз поразил ворота соперника.

Подопечные Мирчи Луческу попытались ответить, но с ударом Де Пены с близкой дистанции справился Пятов. Киевляне бросились вперед и Сидорчук потерял мяч на подступах к штрафной площади, что привело к контратаке "горняков". Алан Патрик прошел через все поле и нанес мощный удар с линии штрафной в верхний угол ворот — 3:0.

После этого в матче все стало понятно. Де Дзерби заменил Траоре на Сикана, а команды продолжали держать нерв игры на пределе. Арбитр показал 10 желтых карточек за игру. Финальный свисток зафиксировал победу "Шахтера", которая принесла ему девятый Суперкубок Украины. Ранее "горняки" побеждали в 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2017 годах. Это первый титул Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера "Шахтера".

Суперкубок Украины 2021

"Шахтер" — "Динамо" — 3:0

Голы: 1:0, Траоре, 30; 2:0, Траоре, 54; 3:0, Алан Патрик, 61

"Шахтер": Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67) — Степаненко (Маркос Антонио, 78), Алан Патрик, Майкон, Педриньо (Конопля, 88), Марлос (Соломон, 67) — Траоре (Сикан, 78).

"Динамо": Бойко — Кендзера (Караваев, 66), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 66), Шапаренко, Буяльский — Де Пена (Витиньо, 70), Цыганков — Супряга (Гармаш, 66).