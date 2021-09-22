Дубль Траоре і кров Матвієнка: "Шахтар" розгромив "Динамо" і виграв Суперкубок України (відео)

Донецький клуб переміг киян і виграв свій дев'ятий Суперкубок України в історії

У Києві завершився матч за Суперкубок України, в якому донецький "Шахтар" приймав київське "Динамо".

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Зустріч двох грандів українського футболу завершилася перемогою. Матч почався з неприємного епізоду: Ісмаїлі в боротьбі із Супрягою високо підняв ногу і завдав розсічення шипами бутси партнеру по команді Миколі Матвієнку. По ходу першого тайму українському захисникові доводилося боротися не стільки з гравцями "Динамо", скільки з кровотечею на голові.

[ + – ] Зіткнення Ісмаїлі та Матвієнка Фото: ФК Шахтар

Мірча Луческу здивував стартовим складом: якщо в матчі з "Олександрією" місце в рамці звично зайняв Георгій Бущан, то на гру із "Шахтарем" румунський фахівець віддав перевагу Денису Бойку. Крім того, з перших хвилин на полі з'явився і Владислав Супряга.

Гра з перших хвилин отримала необхідний імпульс — вже на 9-й хвилині Денис Бойко створив гольовий момент "Шахтарю". Воротар "Динамо" довго думав, перебуваючи з м'ячем на лінії воріт. Алан Патрік різко прискорився і майже зачепився за м'яч. Лише в останню мить голкіпер киян встиг ліквідувати небезпеку.

"Динамо" відповіло ще гостріше: удар Супряги з гострого кута прийняла на себе стійка. Далі м'яч зрикошетив до Циганкова, який не встиг зреагувати і спрямувати його у ворота. Через дві хвилини небезпечно пробивав вже Буяльський — П'ятов витягнув м'яч із-під поперечини.

У "Шахтаря" почало виходити доставляти м'яч до Траоре: в першому випадку нападник низом пробив поруч зі стійкою, але перед цим потрапив в офсайд. У наступній атаці форвард уже поділився м'ячем із Марлосом, але йому не дали пробити захисники "Динамо". А вже втретє Траоре не схибив: подачу Додо з правого флангу він перетворив на забитий гол, відправивши м'яч у ворота кивком голови — 1:0.

До кінця першого тайму команди більше не створювали моментів, але з початком другої половини знову активізувалися попереду. Тарас Степаненко пробив із дальньої дистанції, м'яч зрикошетив від Забарного і влучив у стійку. "Динамо" тривожний дзвіночок пропустило, а даремно. У наступній атаці Ісмаїлі вивів на ударну позицію Траоре, який в дотик вдруге уразив ворота суперника.

Підопічні Мірчі Луческу спробували відповісти, але з ударом Де Пени з близької дистанції впорався П'ятов. Кияни кинулися вперед і Сидорчук втратив м'яч на підступах до штрафного майданчика, що призвело до контратаки "гірників". Алан Патрік пройшов через усе поле і завдав потужного удару з лінії штрафного у верхній кут воріт — 3:0.

Після цього в матчі все стало зрозуміло. Де Дзербі замінив Траоре на Сікана, а команди продовжували тримати нерв гри на межі. Арбітр показав 10 жовтих карток за гру. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Шахтаря", яка принесла йому дев'ятий Суперкубок України. Раніше "гірники" перемагали в 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 і 2017 роках. Це перший титул Роберто Де Дзербі як головного тренера "Шахтаря".

Суперкубок України 2021

"Шахтар" — "Динамо" — 3:0

Голи: 1:0, Траоре, 30; 2:0, Траоре, 54; 3:0, Алан Патрік, 61

"Шахтар": П'ятов — Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 67) — Степаненко (Маркос Антоніо, 78), Алан Патрік, Майкон, Педрінью (Конопля, 88), Марлос (Соломон, 67) — Траоре (Сікан, 78).

"Динамо": Бойко — Кендзьора (Караваєв, 66), Забарний, Сирота, Миколенко — Сидорчук (Андрієвський, 66), Шапаренко, Буяльський — Де Пена (Вітіну, 70), Циганков — Супряга (Гармаш, 66).