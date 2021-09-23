"Мы – чемпионы и выиграли Кубок". Луческу – о поражении в Суперкубке

Румынский тренер считает свою команду самой лучшей, несмотря на разгромное поражение от главного конкурента.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился эмоциями после поражения от "Шахтера" в Суперкубке Украины со счетом 0:3.

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"Этой игры не должно быть – мы чемпионы и победители Кубка Украины. У нас не было такой высокой мотивации на матч, как у соперника. Думал, что выиграет матч тот, кто первый забьет. Мы свое не забили, а соперник смог. Мы должны были чувствовать себя уверенней в атаке. "Шахтер" использовал преимущество в технической составляющей игроков – они забили нам еще дважды. "Шахтер" победил заслуженно, нужно их поздравить" – приводит слова Луческу "Динамо Киев от Шурика".

Также Луческу пообещал, что с футболистами будет проведена работа над ошибками.

"Я поговорил со своей командой об отсутствии командного духа. Непонятно, что произошло в матче. Можно уступить в игре, но нельзя проигрывать отдельные моменты игры без борьбы – мы были слишком расслабленны. Соперник выиграл всю борьбу. Мы будем анализировать ошибки, потому что через 11 дней мы будем играть снова – теперь в чемпионате Украины", – сказал Луческу.

Также румынский тренер остался недоволен агрессивностью футболистов на поле.

"Мне не нравится агрессия на поле. Не понял, почему тренерский штаб "Шахтера" выходил на поле, это было очень агрессивно. Постоянно кто-то бегал и кричал в нашу сторону. Мы оказываем давление на судей? Я таким не занимаюсь, впервые слышу. Это мы получаем постоянно за фолы предупреждения.

Похоже, они нас не уважают. Когда нас атакуют – мы будем отвечать. Я не видел толерантности со скамейки соперника. Не должно быть агрессии в матчах двух лучших команд. Тут нет ничего хорошего. "Шахтер" – хорошая команда, но это не должно повториться", – сказал Луческу.

Кроме того, главный тренер "Динамо" прокомментировал, почему киевляне играли вторым номером.

"Не хватало опыта у центральных защитников, после первого гола все пошло не так. Соперник почувствовал жаренное и прибавил в игре. Наши футболисты наоборот растерялись. Играли длинными передачами, а я просил держать мяч.

Мы давно не проигрывали "Шахтеру", тяжело быть мотивированными так долго, за свою расслабленность мы поплатились. Мы все исправим в будущем.

Сказалось отсутствие Беседина и Попова, но я не хочу оправдываться, наш соперник был сегодня лучше", – сказал Луческу.