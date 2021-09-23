"Ми — чемпіони та виграли Кубок". — Луческу — про поразку в Суперкубку

Румунський тренер вважає свою команду найкращою, незважаючи на розгромну поразку від головного конкурента.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився емоціями після поразки від "Шахтаря" в Суперкубку України з рахунком 0:3.

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"Цієї гри не повинно бути — ми чемпіони та переможці Кубка України. У нас не було такої високої мотивації на матч, як у суперника. Думав, що виграє матч той, хто перший заб'є. Ми своє не забили, а суперник зміг. Ми повинні були почуватися впевненіше в атаці. "Шахтар" використовував перевагу в технічній складовій гравців — вони забили нам ще двічі. "Шахтар" переміг заслужено, потрібно їх привітати" — наводить слова Луческу "Динамо Київ від Шурика".

Також Луческу пообіцяв, що із футболістами буде проведена робота над помилками.

"Я поговорив зі своєю командою про відсутність командного духу. Незрозуміло, що сталося в матчі. Можна поступитися в грі, але не можна програвати окремі моменти гри без боротьби — ми були занадто розслаблені. Суперник виграв усю боротьбу. Ми будемо аналізувати помилки, тому що через 11 днів ми будемо грати знову — тепер у чемпіонаті України", — сказав Луческу.

Також румунський тренер залишився незадоволений агресивністю футболістів на полі.

"Мені не подобається агресія на полі. Не зрозумів, чому тренерський штаб "Шахтаря" виходив на поле, це було дуже агресивно. Постійно хтось бігав і кричав у нашу сторону. Ми чинимо тиск на суддів? Я таким не займаюся, вперше чую. Це ми отримуємо постійно за фоли попередження.

Схоже, вони нас не поважають. Коли нас атакують — ми будемо відповідати. Я не бачив толерантності з лави суперника. Не повинно бути агресії в матчах двох кращих команд. Тут немає нічого хорошого. "Шахтар" — хороша команда, але це не повинно повторитися", — сказав Луческу.

Крім того, головний тренер "Динамо" прокоментував, чому кияни грали другим номером.

"Не вистачало досвіду у центральних захисників, після першого гола все пішло не так. Суперник відчув смажене і додав у грі. Наші футболісти навпаки розгубилися. Грали довгими передачами, а я просив тримати м'яч.

Ми давно не програвали "Шахтарю", важко бути мотивованими так довго, за свою розслабленість ми поплатилися. Ми все виправимо в майбутньому.

Позначилася відсутність Бєсєдіна і Попова, але я не хочу виправдовуватися, наш суперник був сьогодні кращим", — сказав Луческу.