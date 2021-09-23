"Я не принимаю моральные уроки Луческу". Де Дзерби – о Суперкубке Украины

Роберто Де Дзерби ответил на обвинения Мирчи Луческу в агрессивной игре.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после победы в Суперкубке Украины над киевским "Динамо" (3:0).

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"Агрессивность на поле? Мы давно ничего не выигрывали и это надо было исправить. У меня есть набор хороших игроков, которые верят в себя, с характером победителя. Я сказал, что если мы поверим в себя, то разрыва между нами и "Динамо" на поле не будет", – приводит слова Де Дзерби официальный сайт донецкого "Шахтера".

Де Дзерби ответил на слова Мирчи Луческу об агрессивности.

"Просто у нас горячая кровь. Чтобы играть в футбол, нужны не только ноги, но и мозг и сердце. Мы должны быть техничны, тактически подкованы и, конечно же, эмоциональны. Футбол – это страсть.

Итальянский тренер прокомментировал установку киевлян на игру.

"Динамо" – сильная команда, они все выиграли в прошлом сезоне с большим отрывом и Луческу – тренер, который выиграл в Украине все. Луческу – большой мастер и маэстро для таких молодых тренеров, как мы. Киевляне стали сильнее, усилились хорошими футболистами", – добавил Де Дзерби.

Де Дзерби прокомментировал слова Луческу о том, что ему показалось, что их не уважают.

"Я уважаю всех. Если Луческу так считает, то пусть посмотрит на себя – постоянное давление на арбитров оказывает. Мне моральные уроки от Луческу не нужны. Для меня он маэстро, но поучать меня не нужно. Мы не давим на арбитров. Мне не нравится, когда остальные думают, что я дурак.

Итальянский тренер похвалил своих футболистов за самоотдачу.

"Украинские футболисты для нас важны. Мы дадим шанс молодым футболистам, чтобы они становились лучше. Они через 2-3 сезона будут на уровне Цыганкова, Забарного и Шапаренко.

Пока у нас есть опытные футболисты, они покажут молодым футболистам правильный путь", – сказал Де Дзерби.

Итальянский тренер признался, что хотел бы продлить контракт с Марлосом.

"Я хочу, чтобы он остался и он тоже хочет. Как и Степаненко – для нас это ключевые футболисты.

Де Дзерби рассказал о проблемах в матче с "Динамо".

"Когда у Матвиенко были проблемы и он уходил с поля, нам было тяжело. Мы теряли в организации игры и не могли нормально прессинговать", – сказал Де Дзерби.