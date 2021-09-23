"Я не приймаю моральні уроки Луческу". Де Дзербі — про Суперкубок України

Роберто Де Дзербі відповів на звинувачення Мірчі Луческу в агресивній грі.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився емоціями після перемоги в Суперкубку України над київським "Динамо" (3:0).

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"Агресивність на полі? Ми давно нічого не вигравали і це треба було виправити. У мене є набір хороших гравців, які вірять в себе, з характером переможця. Я сказав, що якщо ми повіримо в себе, то розриву між нами і "Динамо" на полі не буде", — наводить слова Де Дзербі офіційний сайт донецького "Шахтаря".

Де Дзербі відповів на слова Мірчі Луческу про агресивність.

"Просто у нас гаряча кров. Щоб грати у футбол, потрібні не тільки ноги, але й мозок і серце. Ми повинні бути технічні, тактично підковані і, звичайно ж, емоційні. Футбол — це пристрасть".

Італійський тренер прокоментував установку киян на гру.

"Динамо" — сильна команда, вони все виграли в минулому сезоні з великим відривом і Луческу — тренер, який виграв в Україні все. Луческу — великий майстер і маестро для таких молодих тренерів, як ми. Кияни стали сильнішими, посилилися хорошими футболістами", — додав Де Дзербі.

Де Дзербі прокоментував слова Луческу про те, що йому здалося, що їх не поважають.

"Я поважаю всіх. Якщо Луческу так вважає, то нехай подивиться на себе — постійний тиск на арбітрів чинить. Мені моральні уроки від Луческу не потрібні. Для мене він маестро, але повчати мене не потрібно. Ми не тиснемо на арбітрів. Мені не подобається, коли інші думають, що я дурень".

Італійський тренер похвалив своїх футболістів за самовіддачу.

"Українські футболісти для нас важливі. Ми дамо шанс молодим футболістам, щоб вони ставали кращими. Вони через 2-3 сезони будуть на рівні Циганкова, Забарного та Шапаренка.

Поки у нас є досвідчені футболісти, вони покажуть молодим футболістам правильний шлях", — сказав Де Дзербі.

Італійський тренер зізнався, що хотів би продовжити контракт із Марлосом.

"Я хочу, щоб він залишився і він теж хоче. Як і Степаненко — для нас це ключові футболісти".

Де Дзербі розповів про проблеми в матчі з "Динамо".

"Коли у Матвієнка були проблеми і він йшов із поля, нам було важко. Ми втрачали в організації гри і не могли нормально пресингувати", — сказав Де Дзербі.