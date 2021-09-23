Луческу проигнорировал коридор, созданный игроками "Шахтера", перед награждением

Главный тренер "Динамо" обиделся на игроков "Шахтера".

Румынский специалист Мирча Луческу, возглавляющий киевское "Динамо" был разозлен после разгромного поражения в Суперкубке Украины от "Шахтера" (0:3).

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Тренер был недоволен своими футболистами и поведением некоторых игроков и тренерского штаба донецкого "Шахтера" во время игры, поэтому проигнорировал коридор почета, который организовали футболисты "Шахтера", по которому должны были пройти футболисты и тренерский штаб "Динамо", чтобы получить утешительные медали.

В итоге румынский тренер решил не проходить коридор, а пойти за медалями в обход коридора. Отметим, что игроки киевского "Динамо" прошли коридор без тренера и забрали свои медали.

На послематчевой пресс-конференции Мирча Луческу признался, что был недоволен игроками своей команды и поведением игроков и тренерского штаба команды дончан. Луческу считает, что тренерский штаб вел себя очень эмоционально на матче и постоянно покидал отведенную им зону. Также румынский тренер обвинил, что игроки "Шахтера" играли слишком агрессивно против киевлян.

Тренер дончан Роберто Де Дзерби ответил на это, что очень уважает Мирчу Луческу, но он не нуждается в моральных уроках. Он любит эмоции в футболе и хочет, чтобы футболисты отдавали себя на поле полностью. Сам Де Дзерби считает, что Мирча Луческу сам частенько оказывает давление на судей во время игры и даже предостерегал, чтобы он не делал это в дальнейших матчах.

Напомним, вчера донецкий "Шахтер" разгромно победил киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. Дубль забил новичок дончан Ласина Траоре.