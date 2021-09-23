Луческу проігнорував коридор, створений гравцями "Шахтаря", перед нагородженням

Головний тренер "Динамо" образився на гравців "Шахтаря".

Румунський фахівець Мірча Луческу, який очолює київське "Динамо" був розлючений після розгромної поразки в Суперкубку України від "Шахтаря" (0:3).

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Тренер був незадоволений своїми футболістами і поведінкою деяких гравців і тренерського штабу донецького "Шахтаря" під час гри, тому проігнорував коридор пошани, який організували футболісти "Шахтаря", через який повинні були пройти футболісти і тренерський штаб "Динамо", щоб отримати втішні медалі.

Зрештою румунський тренер вирішив не проходити коридор, а піти за медалями в обхід коридору. Зазначимо, що гравці київського "Динамо" пройшли коридор без тренера і забрали свої медалі.

На післяматчевій пресконференції Мірча Луческу зізнався, що був незадоволений гравцями своєї команди і поведінкою гравців і тренерського штабу команди донеччан. Луческу вважає, що тренерський штаб поводився дуже емоційно на матчі та постійно покидав відведену їм зону. Також румунський тренер звинуватив, що гравці "Шахтаря" грали дуже агресивно проти киян.

Тренер донеччан Роберто Де Дзербі відповів на це, що дуже поважає Мірчу Луческу, але він не потребує моральних уроків. Він любить емоції в футболі та хоче, щоб футболісти віддавали себе на полі повністю. Сам Де Дзербі вважає, що Мірча Луческу частенько тисне на суддів під час гри і навіть застерігав, щоб він не робив це в подальших матчах.

Нагадаємо, вчора донецький "Шахтар" розгромно переміг київське "Динамо" в матчі за Суперкубок України. Дубль забив новачок донеччан Ласіна Траоре.