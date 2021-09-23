"Прости, брат!". Исмаили извинился за разбитую голову Матвиенко, украинцу наложили 9 швов (фото)

Футболист "Шахтера" случайно нанес травму своему одноклубнику.

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили в дебюте матча за Суперкубок с "Динамо" случайно разбил голову своему одноклубнику.

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В одном из игровых моментов Исмаили рассек ногой голову Матвиенко.

"Прости, брат!", — написал Исмаили после матча, подписав совместное фото.

В комментариях к посту отметились практически все футболисты "Шахтера". Нападающий Траоре поблагодарил Исмаили за голевую передачу, а бывший ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков в шутку написал, что убьет Исмаили за то, что "обижает" Матвиенко.

Также после матча фотографию выложил и сам пострадавший в столкновении – Николай Матвиенко. Ему нападающий "Шахтера" Траоре, забивший дубль, также оставил шуточный комментарий: "Твоя голова уже в порядке? Или все еще истекаешь кровью?".

После столкновения Матвиенко и Исмаили украинцу пришлось наложить девять швов.

Напомним, вчера, 22 сентября, "Шахтер" разгромно победил киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (3:0). Этот трофей стал первым в карьере итальянского специалиста Роберто Де Дзерби в донецком "Шахтере". Через 10 дней эти команды встретятся уже в матче чемпионата Украины.

И "Шахтер", и "Динамо" продолжают борьбу за чемпионство в украинской премьер-лиге, поэтому матч будет важен с точки зрения набирания важных пунктов и потерей конкурента их в борьбе за чемпионство.

По количеству выигранных Суперкубков обе команды сравнялись – теперь и у "Шахтера", и у "Динамо" по девять трофеев. "Шахтер" не выигрывал Суперкубок Украины с 2017 года. Последние три Суперкубка выигрывало киевское "Динамо".