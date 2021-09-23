"Вибач, брат!". Ісмаїлі вибачився за розбиту голову Матвієнка, українцю наклали 9 швів (фото)

Футболіст "Шахтаря" випадково завдав травму своєму одноклубнику.

Бразильський захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі в дебюті матчу за Суперкубок із "Динамо" випадково розбив голову своєму одноклубнику.

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В одному з ігрових моментів Ісмаїлі розсік ногою голову Матвієнку.

"Вибач, брат!" — написав Ісмаїлі після матчу, підписавши спільне фото.

У коментарях до допису зібралися практично всі футболісти "Шахтаря". Нападник Траоре подякував Ісмаїлі за гольову передачу, а колишній ведучий "Орла і решки" Андрій Бєдняков жартома написав, що вб'є Ісмаїлі за те, що "ображає" Матвієнка.

Також після матчу фотографію виклав і сам постраждалий в зіткненні — Микола Матвієнко. Йому нападник "Шахтаря" Траоре, який забив дубль, також залишив жартівливий коментар: "Твоя голова вже в порядку? Чи все ще стікає кров'ю?".

Після зіткнення Матвієнка й Ісмаїлі українцеві довелося накласти дев'ять швів.

Нагадаємо, вчора, 22 вересня, "Шахтар" розгромно переміг київське "Динамо" в матчі за Суперкубок України (3:0). Цей трофей став першим у кар'єрі італійського фахівця Роберто Де Дзербі в донецькому "Шахтарі". Через 10 днів ці команди зустрінуться вже в матчі чемпіонату України.

І "Шахтар", і "Динамо" продовжують боротьбу за чемпіонство в українській прем'єр-лізі, тому матч буде важливий з точки зору набору важливих пунктів і втратою конкурента їх у боротьбі за чемпіонство.

За кількістю виграних суперкубків обидві команди зрівнялися — тепер і в "Шахтаря", і в "Динамо" по дев'ять трофеїв. "Шахтар" не вигравав Суперкубок України з 2017 року. Останні три Суперкубки вигравало київське "Динамо".