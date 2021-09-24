В Боснии футбольные фанаты напали на судей и сожгли их автомобиль

Фанатам не понравилось неоднозначное судейство на матче их любимой команды.

Матч чемпионата Боснии и Герцеговины между "Вележем" и "Борацем" завершился скандалом, сообщает Hercegovina.

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После встречи, вооруженные мачете, битами и арматурой разъяренные болельщики, напали на автомобиль, за рулем которого были арбитры, судившие матч, в одном из тоннелей на пути домой.

По информации источника, ультрас сначала побили в машине стекла, вытянули из машины судей, а потом принялись их избивать. После этого болельщики подожгли судей и автомобиль.

Причиной такого поведения стало судейство в матче "Вележ" – "Борац", который был прерван при счете 0:2 фанатами, которые выбежали на поле с оружием. Тогда инспектор матча принял решение не продолжать игру, поскольку полиция не могла гарантировать лицам, участвующим в матче, безопасность на этой игре.

По итогам скандала дисциплинарный комитет снял с "Вележа", чьи болельщики устроили беспорядки на поле и вне его, три очка в чемпионате Боснии и Герцеговины, также на матчи этой команды болельщики не смогут ходить еще на протяжении 6 игр.

Кроме этого, дисциплинарный комитет решил отстранить президента "Вележа" Шемсудина Хасича на два года, считая, что он имел влияние на болельщиков и просил их сорвать игру.

Ранее Фокус рассказывал, что российского футболиста дисквалифицировали в Австрии на два года за то, что он умышленно сломал своему сопернику нос. Футболист сначала был удален c поля за две желтые карточки, а потом решил "показать" судье за, что по-настоящему надо удалять с поля и разбил сопернику нос на глазах у всех присутствующих.