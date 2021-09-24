У Боснії футбольні фанати напали на суддів і спалили їхній автомобіль

Фанатам не сподобалося неоднозначне суддівство на матчі їхньої улюбленої команди.

Матч чемпіонату Боснії і Герцеговини між "Вележем" і "Борацом" завершився скандалом, повідомляє Hercegovina.

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Після зустрічі, озброєні мачете, битками та арматурою розлючені вболівальники напали на автомобіль, за кермом якого були арбітри, які судили матч, в одному з тунелів на шляху додому.

За інформацією джерела, ультрас спочатку побили в машині скло, витягли з неї суддів, а потім почали їх бити. Після цього вболівальники підпалили суддів і автомобіль.

Причиною такої поведінки стало суддівство в матчі "Вележ" — "Борац", який був перерваний з рахунком 0: 2 фанатами, які вибігли на поле зі зброєю. Тоді інспектор матчу вирішив не продовжувати гру, оскільки поліція не могла гарантувати особам, які беруть участь у матчі, безпеку на цій грі.

За підсумками скандалу дисциплінарний комітет зняв з "Вележу", чиї вболівальники влаштували безлад на полі і поза ним, три очки в чемпіонаті Боснії і Герцеговини, також на матчі цієї команди вболівальники не зможуть ходити ще протягом 6 ігор.

Крім цього, дисциплінарний комітет вирішив усунути президента "Вележу" Шемсудіна Хасіча на два роки, вважаючи, що він мав вплив на уболівальників і просив їх зірвати гру.

Раніше Фокус розповідав, що російського футболіста дискваліфікували в Австрії на два роки за те, що той навмисне зламав своєму суперникові ніс. Футболіст спочатку був видалений з поля за дві жовті картки, а потім вирішив "показати" судді, за що по-справжньому треба видаляти з поля і розбив супернику ніс на очах у всіх присутніх.