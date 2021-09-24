"Динамо" продлило контракт с легионером

Срок нового сотрудничества с уругвайским полузащитником не разглашается.

"Динамо" объявило о продлении сотрудничества со своим полузащитником Карлосом де Пеной, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Срок нового заключенного соглашения неизвестен, но предыдущий контракт футболиста заканчивался в конце 2021 года.

Де Пена перешел в "Динамо" в апреле 2019 года в качестве свободного агента и стал довольно важным игроком состава. Уругваец сыграл 87 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач. До этого с де Пеной был заключен двухлетний контракт после пробного периода, во время которого уругваец положительно себя зарекомендовал в украинском клубе.

В новом сезоне де Пена сыграл в 6 матчах чемпионата Украины, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

Сам футболист отметил, что убедил его остаться в киевской команде главный тренер Мирча Луческу.

"Думаю, я все решил правильно. Мы должны вновь выиграть титулы. Я почувствовал поддержку Луческу, я понял, что нужен команде. Именно поэтому я остаюсь в Киеве. Это еще и выступления в Лиге чемпионов. Очень рад, что продлил контракт с "Динамо", – сказал де Пена пресс-службе клуба после подписания контракта.

Также де Пена ответил на вопрос о мотивации играть в киевском "Динамо".

"Моя мотивация всегда на максимуме. Я профессионал и стараюсь этому соответствовать всегда. Я нещадно тренируюсь и выкладываюсь на сто процентов в каждой игре.

Моя мотивация и цели максимально высоки. Я тут уже два с половиной года и сделаю все, что смогу, чтобы помочь своей команде", – приводит слова де Пены официальный сайт киевского "Динамо".