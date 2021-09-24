"Динамо" продовжило контракт із легіонером

Термін нової співпраці з уругвайським півзахисником не розголошується.

"Динамо" оголосило про продовження співпраці зі своїм півзахисником Карлосом де Пеною, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Термін нової укладеної угоди невідомий, але попередній контракт футболіста закінчувався в кінці 2021 року.

Де Пена перейшов у "Динамо" в квітні 2019 року як вільний агент і став досить важливим гравцем складу. Уругваєць зіграв 87 матчів, забив 19 голів і віддав 17 гольових передач. До цього з де Пеною був укладений дворічний контракт після пробного періоду, під час якого уругваєць позитивно себе зарекомендував в українському клубі.

У новому сезоні де Пена зіграв у 6 матчах чемпіонату України, в яких забив два голи та віддав три гольові передачі.

Сам футболіст зазначив, що переконав його залишитися в київській команді головний тренер Мірча Луческу.

"Думаю, я все вирішив правильно. Ми повинні знову виграти титули. Я відчув підтримку Луческу, я зрозумів, що потрібен команді. Саме тому я залишаюся в Києві. Це ще й виступи в Лізі чемпіонів. Дуже радий, що продовжив контракт із "Динамо", — сказав де Пена пресслужбі клубу після підписання контракту.

Також де Пена відповів на запитання про мотивацію грати в київському "Динамо".

"Моя мотивація завжди на максимумі. Я професіонал і намагаюся цьому відповідати завжди. Я нещадно тренуюся і викладаюся на сто відсотків у кожній грі.

Моя мотивація та цілі максимально високі. Я тут уже два з половиною роки і зроблю все, що зможу, щоб допомогти своїй команді", — наводить слова де Пени офіційний сайт київського "Динамо".