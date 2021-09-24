Ассоциация европейских клубов выступила против планов проводить ЧМ раз в два года

Изменения в календаре могут иметь разрушительные последствия для футбола.

Ассоциация европейских клубов (АЕК) не поддерживает идею проводить чемпионат мира раз в два года, сообщается в официальном обращении европейской организации.

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ФИФА, главная мировая футбольная организация, предлагает проводить Чемпионаты мира по футболу каждые два года, однако ассоциация клубов считает это прямым нарушением юридических обязательств. В интервью BBC Арсен Венгер, глава отдела ФИФА по международному развитию, отметил, что такое предложение поможет устранить хаос, связанный с игрой.

АЕК представляет интересы 230 клубов на европейском континенте. По мнению представителей организации, изменения расписания нужны для модернизации, но предложение ФИФА им не понравилось.

В частности из-за того, что Кубок мира может утратить свой престижный статус, если проводить его чаще чем через четыре года.

Также высказываются опасения относительно здоровья игроков из-за интенсивности игр и что новое расписание будет сложно согласовать, учитывая молодежные, юношеские и женские чемпионаты по футболу.

Кроме этого, организация настаивает, что такие важные изменения в календаре всех футбольных клубов не должны приниматься без разрешения самих футбольных клубов.

Также организация ссылается на то, что это может навредить здоровью и самочувствию игроков, которые будут вынуждены проводить на поле больше времени и будут иметь меньше времени для восстановления после травм и личной жизни за пределами футбольного стадиона.

Ранее Фокус писал о том, что Япония отказывается проводить Клубный чемпионат мира.