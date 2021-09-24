Асоціація європейських клубів виступила проти планів проводити ЧС раз на два роки

Зміни в календарі можуть мати руйнівні наслідки для футболу.

Асоціація європейських клубів (АЄК) не підтримує ідею проводити чемпіонат світу раз на два роки, повідомляється в офіційному зверненні європейської організації.

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ФІФА, головна світова футбольна організація, пропонує проводити Чемпіонати світу з футболу кожні два роки, проте асоціація клубів вважає це прямим порушенням юридичних зобов'язань. В інтерв'ю BBC Арсен Венгер, глава відділу ФІФА з міжнародного розвитку, зазначив, що така пропозиція допоможе усунути хаос, пов'язаний з грою.

АЄК представляє інтереси 230 клубів на європейському континенті. На думку представників організації, зміни розкладу потрібні для модернізації, але пропозиція ФІФА їм не сподобалася.

Зокрема через те, що Кубок світу може втратити свій престижний статус, якщо проводити його частіше ніж через чотири роки.

Також висловлюються побоювання щодо здоров'я гравців через інтенсивність ігор та що новий розклад буде складно узгодити, враховуючи молодіжні, юнацькі та жіночі чемпіонати з футболу.

Крім цього, організація наполягає, що такі важливі зміни в календарі всіх футбольних клубів не повинні ухвалюватися без дозволу футбольних клубів.

Також організація посилається на те, що це може нашкодити здоров'ю і самопочуттю гравців, які будуть змушені проводити на полі більше часу і матимуть менше часу для відновлення після травм та особистого життя за межами футбольного стадіону.

Раніше Фокус писав про те, що Японія відмовляється проводити Клубний чемпіонат світу.