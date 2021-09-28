Усик хочет поехать в Крым с чемпионскими поясами (видео)

Во время общения с журналистами чемпион мира признался, что хочет показать свои трофеи первому тренеру и родным.

Украинский чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик запланировал поездку домой в Крым.

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Об этом он объявил во время своей пресс-конференции.

"Сейчас я подожду, когда приедут мои пояса и я поеду домой в Крым. Я хочу проведать своего первого тренера, навестить своих кумовей, сестру, принести свои пояса в свой первый спортивный зал. Я хочу показать пояса своему первому тренеру и поблагодарить его за то, что он меня взял в свою секцию бокса и заложил во мне фундамент для достижения такого высокого уровня. Он научил меня боксу, обороне и грамотно вести бой. Сделал из меня мужчину из мальчика", – сказал Усик.

Также Усик подтвердил, что тренер и отец боксера Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко участвовал в его подготовке к бою с Энтони Джошуа.

"Папаченко всегда рядом. Благодарен семье Ломаченко за участие в подготовке к поединкам и моей жизни. Я постоянно на связи с Ломаченко-старшим, он был в моем тренировочном лагере. Если его не было рядом физически, то он был с нами на телефоне. В субботу вечером мы долго с ним разговаривали, он делился со мной инсайдерской информацией. Он давал мне много информации, как флешка, подключенная к компьютеру, я выудил из него все, что мне необходимо. Николаевич много делает, но хочет оставаться в стороне, он не меркантильный. Он хочет держаться от такого подальше, ему это, попросту, неинтересно", – сказал Усик на своей пресс-конференции.

Напомним, Александр Усик единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него все чемпионские пояса. Позже стало известно, что Джошуа воспользовался опцией реванша и ответный поединок может пройти в феврале.