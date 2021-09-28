Усик хоче поїхати в Крим з чемпіонськими поясами (відео)

Під час спілкування з журналістами чемпіон світу зізнався, що хоче показати свої трофеї першому тренеру і рідним.

Український чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик запланував поїздку додому в Крим.

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Про це він оголосив під час своєї пресконференції.

"Зараз я почекаю, коли приїдуть мої пояси, і я поїду додому в Крим. Я хочу провідати свого першого тренера, відвідати своїх кумів, сестру, принести свої пояси у свій перший спортивний зал. Я хочу показати пояси своєму першому тренеру і подякувати йому за те, що він мене взяв у свою секцію боксу і заклав у мені фундамент для досягнення такого високого рівня. Він навчив мене боксу, оборони і грамотно вести бій. Зробив з мене чоловіка з хлопчика", — сказав Усик.

Також Усик підтвердив, що тренер і батько боксера Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко брав участь у його підготовці до бою з Ентоні Джошуа.

"Папаченко завжди поруч. Вдячний сім'ї Ломаченків за участь у підготовці до поєдинків і моєму житті. Я постійно на зв'язку з Ломаченком-старшим, він був у моєму тренувальному таборі. Якщо його не було поруч фізично, то він був з нами на телефоні. У суботу ввечері ми довго з ним розмовляли, він ділився зі мною інсайдерською інформацією. Він давав мені багато інформації, як флешка, підключена до комп'ютера, я вийняв з нього все, що мені необхідно. Миколайович багато робить, але хоче залишатися осторонь, він не меркантильний. Він хоче триматися від такого подалі, йому це просто нецікаво", — сказав Усик на своїй пресконференції.

Нагадаємо, Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг британця Ентоні Джошуа і відібрав у нього всі чемпіонські пояси. Пізніше стало відомо, що Джошуа скористався опцією реваншу і поєдинок у відповідь може пройти в лютому.