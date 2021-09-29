Луческу может получить 500 тысяч долларов бонуса за Витиньо – СМИ

Тренер киевлян финансово заинтересован в успехе одного из своих футболистов.

В трансфере бразильского вингера Витиньо в киевское "Динамо" участвовал бразильский агент Франк Хенуда, сообщает Metaratings.

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По данным источника, этот агент уже давно работает в сотрудничестве с главным тренером киевлян Мирчей Луческу. Дело в том, что Луческу заинтересован в успехах Витиньо в "Динамо", поскольку получит бонус в 500 тысяч долларов от футбольного агента, если футболист сможет стать важным игроком киевского клуба.

Ранее Луческу работал по такой формуле с Хенудой, приобретая бразильцев в донецкий "Шахтер". По данным СМИ, так были осуществлены в свое время переходы Дугласа Косты и Алекса Тейшейры в клуб Рината Ахметова.

Также Хенуда перед тем, как договориться с киевским "Динамо" предлагал услуги своего футболиста донецкому "Шахтеру", но в итоге Витиньо перешел в киевское "Динамо".

Если Витиньо заиграет в киевском "Динамо", Хенуда получит компенсацию в один миллион долларов премии, который, как утверждает источник, агент разделит напополам с румынским тренером.

К слову, в интервью для YouTube канала "Бомбардир" президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что предлагает купить некоторых футболистов для Мирчи Луческу, чтобы усилить "Динамо", но румынский тренер от них отказывается.

"Говорят, что "Динамо" не хочет никого купить, но это не так. Мы предлагаем Луческу игроков, но он не хочет", – объяснил ситуацию в клубе Игорь Суркис.

Отметим, что Витиньо провел уже два матча за киевский клуб в чемпионате Украины, но результативными действиями пока за чемпионов Украины не отличался.