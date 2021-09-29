Луческу може отримати 500 тисяч доларів бонусу за Вітіньйо — ЗМІ

Тренер киян фінансово зацікавлений в успіху одного зі своїх футболістів.

У трансфері бразильського вінгера Вітіньйо в київське "Динамо" брав участь бразильський агент Франк Хенуда, повідомляє Metaratings.

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За даними джерела, цей агент уже давно працює у співпраці з головним тренером киян Мірчею Луческу. Справа в тому, що Луческу зацікавлений в успіхах Вітіньйо в "Динамо", оскільки отримає бонус у 500 тисяч доларів від футбольного агента, якщо футболіст зможе стати важливим гравцем київського клубу.

Раніше Луческу працював за такою формулою з Хенудою, набираючи бразильців у донецький "Шахтар". За даними ЗМІ, так були здійснені свого часу переходи Дугласа Кости і Алекса Тейшейри в клуб Ріната Ахметова.

Також Хенуда перед тим, як домовитися з київським "Динамо", пропонував послуги свого футболіста донецькому "Шахтарю", але в підсумку Вітіньйо перейшов у київське "Динамо".

Якщо Вітіньйо заграє в київському "Динамо", Хенуда отримає компенсацію в один мільйон доларів премії, який, як стверджує джерело, агент розділить навпіл з румунським тренером.

До слова, в інтерв'ю для YouTube каналу "Бомбардир" президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що пропонує придбати деяких футболістів для Мірчі Луческу, щоб посилити "Динамо", але румунський тренер від них відмовляється.

"Кажуть, що "Динамо" не хоче нікого купити, але це не так. Ми пропонуємо Луческу гравців, але він не хоче", — пояснив ситуацію в клубі Ігор Суркіс.

Зазначимо, що Вітіньйо провів уже два матчі за київський клуб у чемпіонаті України, але результативними діями поки за чемпіонів України не відрізнявся.