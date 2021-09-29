"Шерифу" нечего делать в Лиге чемпионов? Он поторопился". Вернидуб ответил на критику известного футболиста

Украинский тренер ответил не только результатом матча с мадридским "Реалом".

Главный тренер молдавского "Шерифа" украинец Юрий Вернидуб дал комментарий о словах бывшего нападающего "Ливерпуля" Дирка Кюйта, который сказал, что таким командам, как "Шериф", нет места в самом престижном европейском футбольном турнире.

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"Мне кажется, что Дирк Кюйт поторопился и жалеет о своих словах. Мы там, где заслужили быть. Мы заслужили свое место своей игрой", – сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции клубному телевидению.

До этого Дирк Кюйт сказал, что не видит шансов у "Шерифа", чтобы не проиграть хотя бы в одном матче из шести, а молдавский клуб добился уже двух побед в двух матчах.

"Понятно, что Лига чемпионов – это турнир для всех чемпионов, но командам уровня "Шерифа" из Тирасполя там делать нечего", – прокомментировал результат жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов Дирк Кюйт.

Также Юрий Вернидуб признался, что попросил украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина раздобыть для его внука футболку с автографом полузащитника "Реала" Луки Модрича, чьим поклонником его внук является.

Напомним, вчера молдавский "Шериф" сенсационно обыграл мадридский "Реал" и единолично возглавил отборочную группу Лиги чемпионов с двумя победами. До этого молдавскому клубу удалось обыграть донецкий "Шахтер". Второе место в группе занимает мадридский "Реал". "Интер" и "Шахтер" делят 3-4 место в группе. В плей-офф турнира пройдут только команды, занявшие первое и второе место в группе. Третья команда выйдет в плей-офф Лиги Европы, второму по престижности турниру, уступающему Лиге чемпионов.

Ранее Фокус рассказывал, кто такой Юрий Вернидуб: украинский тренер Шерифа и сенсация Лиги чемпионов.