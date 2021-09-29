"Шерифу" нічого робити в Лізі чемпіонів? Він поквапився". Вернидуб відповів на критику відомого футболіста

Український тренер відповів не тільки результатом матчу з мадридським "Реалом".

Головний тренер молдовського "Шерифа" українець Юрій Вернидуб дав коментар про слова колишнього нападника "Ліверпуля" Дірка Кюйта, який сказав, що таким командам як "Шериф" немає місця в найпрестижнішому європейському футбольному турнірі.

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"Мені здається, що Дірк Кюйт поквапився та шкодує про свої слова. Ми там, де заслужили бути. Ми заслужили своє місце своєю грою", — сказав Вернидуб на післяматчевій пресконференції клубному телебаченню.

До цього Дірк Кюйт сказав, що не бачить шансів у "Шерифа", щоб не програти хоча б в одному матчі з шести, а молдавський клуб домігся вже двох перемог у двох матчах.

"Зрозуміло, що Ліга чемпіонів — це турнір для всіх чемпіонів, але командам рівня "Шерифа" з Тирасполя там робити нічого", — прокоментував результат жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів Дірк Кюйт.

Також Юрій Вернидуб зізнався, що попросив українського воротаря "Реала" Андрія Луніна роздобути для його онука футболку з автографом півзахисника "Реала" Луки Модріча, чиїм шанувальником є його онук.

Нагадаємо, учора молдавський "Шериф" сенсаційно обіграв мадридський "Реал" та одноосібно очолив відбіркову групу Ліги чемпіонів із двома перемогами. До цього молдавському клубу вдалося обіграти донецький "Шахтар". Друге місце в групі посідає мадридський "Реал". "Інтер" і "Шахтар" ділять 3-4 місце в групі. У плей-офф турніру пройдуть тільки команди, що зайняли перше та друге місце в групі. Третя команда вийде в плей-офф Ліги Європи, другого за престижністю турніру, що поступається Лізі чемпіонів.

Раніше Фокус розповідав, хто такий Юрій Вернидуб: український тренер "Шерифа" та сенсація Ліги чемпіонів.