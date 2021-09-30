Малиновский попал в команду лучших игроков месяца чемпионата Италии

Украинский полузащитник продолжает делать успехи в "Аталанте", несмотря на игнорирование сборной Украины.

Стала известна команда лучших игроков сентября в чемпионате Италии по версии сайта WhoScored.com.

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В сборную лучших игроков месяца попал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Украинец получил высокую среднюю оценку за последние матчи в "Аталанте" – 7.69.

Украинец уступил лишь двум игрокам чемпионата Италии – вингеру "Наполи" Лоренсо Инсинье, который набрал 7.80 баллов и нападающему "Наполи" Виктору Осимхену, который получил среднюю оценку 7.93.

Также в сборную лучших игроков попали вратарь "Наполи" Давид Оспина, защитники "Наполи" Калиду Кулибали и Марио Руи, защитник "Милана" Калулу и защитник "Торино" Бремер.

Лучшими в полузащите стали полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза, хавбек "Наполи" Фабиан Руиз, а также полузащитник "Интера" Николо Барелла.

Напомним, что Малиновский отметился забитым голом в главном матче тура против миланского "Интера", что позволило его клубу завершить матч с чемпионом Италии вничью – 2:2.

Любопытно, что Малиновский не получил вызов в сборную Украины, несмотря на хорошую игру за "Аталанту". Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков признался, что Малиновский не подходит в его тактическую расстановку и не может играть ключевых ролей в сборной Украины. Малиновского даже не оказалось в резервном списке футболистов, которые могут получить вызов в случае повреждений и травм кого-то из основного списка футболистов, вызванных на квалификацию к чемпионату мира в Катаре.

Сборная Украины сыграет с Финляндией в Хельсинки и Боснией и Герцеговиной во Львове.