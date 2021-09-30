Маліновський потрапив у команду кращих гравців місяця чемпіонату Італії

Український пів захисник продовжує робити успіхи в "Аталанті", незважаючи на ігнорування збірної України.

Стала відома команда кращих гравців вересня в чемпіонаті Італії за версією сайту WhoScored.com.

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У збірну кращих гравців місяця потрапив український пів захисник Руслан Маліновський. Українець отримав високу середню оцінку за останні матчі в "Аталанті" — 7.69.

Українець поступився лише двом гравцям чемпіонату Італії — вінгеру "Наполі" Лоренцо Інсіньї, який набрав 7.80 балів, і нападнику "Наполі" Віктору Осімхену, який отримав середню оцінку 7.93.

Також у збірну кращих гравців потрапили воротар "Наполі" Давид Оспіна, захисники "Наполі" Каліду Кулібалі і Маріо Руї, захисник "Мілана" Калулу і захисник "Торіно" Бремер.

Кращими в пів захисті стали пів захисник "Ювентуса" Федеріко К'єза, хавбек "Наполі" Фабіан Руїз, а також пів захисник "Інтера" Ніколо Барелла.

Нагадаємо, що Маліновський відзначився забитим голом у головному матчі туру проти міланського "Інтера", що дозволило його клубу завершити матч із чемпіоном Італії внічию — 2:2.

Цікаво, що Маліновський не отримав виклик у збірну України, незважаючи на хорошу гру за "Аталанту". Виконувач обов'язків головного тренера Олександр Петраков зізнався, що Маліновський не підходить у його тактичну розстановку та не може грати ключові ролі в збірній України. Маліновського навіть не виявилося в резервному списку футболістів, які можуть отримати виклик у разі пошкоджень і травм когось із основного списку футболістів, викликаних на кваліфікацію до чемпіонату світу в Катарі.

Збірна України зіграє з Фінляндією в Гельсінкі та Боснією і Герцеговиною у Львові.