5 мнений про матч "Бавария" — "Динамо" от ключевых фигур украинского и немецкого футбола

Реакция на результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов от участников игры и экспертов.

Киевское "Динамо" с разгромным счетом проиграло мюнхенской "Баварии" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Альянц Арена" завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

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Фокус собрал главные цитаты о матче "Бавария" — "Динамо" от участников игры и экспертов.

Юлиан Нагельсманн, главный тренер "Баварии"

[ + – ] Юлиан Нагельсманн доволен игрой в обороне в матче Бавария - Динамо Фото: Getty Images

"В целом, у нас был очень хороший баланс между обороной и атакой, мы сохраняли дисциплину в обороне. Были моменты, после которых игра могла пойти в другом ключе, но мы переключали передачу и забивали красивые голы. Моя команда голодна не только до того, чтобы забивать максимум, она голодна и до игр на ноль. Когда играешь на ноль, результат всегда выглядит симпатичнее".

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо"

[ + – ] Мирча Луческу во время матча Бавария - Динамо Фото: Getty Images

"До первого гола мы играли хорошо, нам удавалось сдерживать натиск соперника. У "Баварии" практически не было моментов. Но пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуке – его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой".

Георгий Бущан, голкипер "Динамо"

[ + – ] Георгий Бущан провел не самый лучший матч в Лиге чемпионов Фото: УНИАН

"Что сказал нам Луческу? Нас немножко "встряхнули". Но пусть это останется между нами в раздевалке. Мы должны готовиться к очень важному матчу в воскресенье, против "Шахтера". Наша цель – стать чемпионами".

Лерой Сане, автор четвертого гола "Баварии"

[ + – ] Лерой Сане забил в ворота "Динамо" Фото: Getty Images

"Мы доминировали на поле и немногое позволили сопернику в обороне. Когда я забил четвертый мяч, то я даже и не бил, а хотел выполнить навесную передачу. Но повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела".

Ральф Рангник, немецкий футбольный тренер

[ + – ] Ральф Рангник считает, что разница в классе между Динамо и Баварией огромная Фото: Getty Images

"Я знаю, что у "Динамо" есть большие проблемы после 2014 года. Раньше бюджет у команды был в районе 75 млн евро, а сейчас – 25 млн. У них нет другого выбора, кроме как находить молодых украинских футболистов и на них строить команду. Их стартовый состав в большей степени состоял из украинцев. Дуэль "Баварии" и "Динамо" — это дуэль с разными видами оружия".

Напомним, что по итогам двух матчей в группе Е "Бавария" занимает первое место, набрав максимальные шесть очков. На втором месте в группе — лиссабонская "Бенфика", в активе которой 4 пункта. "Динамо" с одним очком расположилось на третьем месте, а замыкает квартет "Барселона", в активе которой 0 очков.

"Динамо" — "Бавария": обзор матча